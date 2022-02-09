ВОЗ призывает выделить $16 млрд странам с низким доходом на борьбу с COVID-19

АММАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны с высоким уровнем доходов выделить 16 млрд. долларов США на приобретение вакцин от коронавируса, тестов и индивидуальных защитных средств для стран с низкими и средними доходами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление организации.

В организации призвали восполнить дефицит финансирования инициативы ACT-Accelerator в размере 16 млрд. долларов США на программу, направленную на обеспечение доступа к вакцинам, методам лечения и тестам COVID-19 в странах с низким и средним уровнем дохода.

ACT-Accelerator - созданное в 2020 году Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс по инициативе G20 международное партнерство для ускорения разработки, производства и справедливого доступа к новым средствам диагностики, терапии и вакцинам от COVID-19.

Программа ACT-Accelerator направлена ​​на распространение тестов, методов лечения, вакцин и средств индивидуальной защиты в странах с низким и средним уровнем дохода. Она объединяет правительства, ученых, бизнес, гражданское общество, благотворителей, а также международные структуры и организации здравоохранения.

Одним из ее компонентов является система COVAX, созданная в начале пандемии задолго до появления эффективных вакцин, с целью попытаться гарантировать равный доступ всего мира к вакцинам. В середине января программа COVAX преодолела рубеж в 1 миллиард доставленных доз вакцин, передает Euronews.

Согласно предложению ВОЗ, страны с более высоким уровнем дохода будут совершать пожертвования пропорционально их вкладу в мировую торговлю, в то время как страны со средним уровнем дохода должны будут самостоятельно финансировать дополнительные расходы в размере 6,5 млрд. долларов США.

План финансирования организации появился после сдержанной реакции на ее призыв в октябре собрать 23,4 миллиарда долларов для ACT-Accelerator. Из 16 миллиардов долларов, запрошенных для финансирования основной программы, ВОЗ привлекла только 800 миллионов долларов, сообщает канал Al-Arabiya.

«Быстрое распространение омикрона делает еще более актуальным обеспечение справедливого глобального распределения тестов, методов лечения и вакцин. Если страны с более высоким уровнем дохода оплатят свою справедливую долю расходов на ACT-Accelerator, партнерство может помочь странам с низким и средним уровнем дохода преодолеть низкий уровень вакцинации против COVID-19, слабое тестирование и нехватку лекарств», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Наука дала нам инструменты для борьбы с COVID-19; если они будут распространены во всем мире в знак солидарности, мы сможем положить конец COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в этом году», - продолжил глава всемирной организации.

Около половины стран мира не выполнили цель ВОЗ по вакцинации не менее 40 процентов своего населения к концу 2021 года.

По данным организации, только 0,4% из 4,7 миллиарда тестов на COVID-19, проведенных по всему миру, были использованы в странах с низким уровнем дохода.

Во вторник в ВОЗ сообщили, что с момента открытия омикрон-штамма коронавируса, во всем мире пандемия унесла около полмиллиона жизней из-за COVID-19. В организации назвали эту ситуацию «более чем трагической».

«Хотя все говорили, что «омикрон» мягче, мы упустили из виду тот факт, что с момента обнаружения этого штамма погибло полмиллиона человек», — заявил специалист ВОЗ по профилактике инфекций Абди Махамуд. - «В эпоху эффективных вакцин смерть полумиллиона человек - это действительно больше, чем трагедия».

На этом фоне эпидемиолог ВОЗ и технический руководитель по COVID-19 доктор Мария Ван Керхове на недавнем брифинге для прессы подчеркнула, что пандемия еще не закончилась, и предупредила, что следующий штамм коронавируса будет еще более заразным, чем «Омикрон».

«Следующий штамм будет более приспособленным, и под этим мы подразумеваем, что он будет более заразным, потому что ему придется обогнать то, что циркулирует в настоящее время. Большой вопрос заключается в том, будут ли будущие варианты более или менее серьезными», - заявила эпидемиолог.