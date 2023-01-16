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ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19

16 Января 2023, 02:43
ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения призывает власти Китая не отказываться от публикации данных о новой волне COVID-19. Это заявление последовало за раскрытием официальных показателей смертности от коронавируса. С начала декабря, согласно этим сведениям, более 5,5 тысячи человек умерли от проблем с дыханием, вызванных COVID-19. Еще около 55 тысяч скончались от различных заболеваний, которым сопутствовала коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Пекине при этом заявляют, что очередной пик эпидемии пройден, число новых зарегистрированных случаев заболевания снизилось на 83 % по сравнению с показателями конца декабря.

Власти Китая объявили о новых шагах по смягчению санитарных ограничений. Так возобновлено движение высокоскоростных поездов в Гонконг. Ранее, на фоне массовых протестов, правительство отказалось от ряда других запретов, введенных в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Последовавший за этим рост заболеваемости обернулся новыми международными ограничениями для прибывающих из Китая.

Ранее Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19.


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