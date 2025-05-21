ВОЗ принял соглашение о действиях в случаях пандемий

По сообщению ВОЗ, историческое соглашение принимается на основании статьи 19 Устава организации.

Его цель заключается в укреплении взаимодействия и сотрудничества между странами, международными организациями, включая ВОЗ, гражданским обществом, частным сектором и другими заинтересованными сторонами в целях предупреждения пандемий, а также более эффективного реагирования на будущие пандемические кризисы в случае их возникновения.

— Тем самым правительства стран мира содействуют утверждению принципа справедливости, укреплению здоровья и защите своих стран, а также всего взаимосвязанного мирового сообщества от угроз, связанных с распространением патогенов и вирусов, обладающих пандемическим потенциалом, — заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. — Выражаю признательность государствам — членам ВОЗ за решение учесть уроки пандемии COVID-19 и совместными усилиями обеспечить более надежную защиту человечества от будущих пандемий».

В резолюции излагается ряд дальнейших действий мирового сообщества по подготовке к осуществлению Соглашения по борьбе с пандемиями. Они включают организацию процесса подготовки и согласования приложения к Соглашению, предусматривающего создание специальной Межправительственной рабочей группой, Системы по обеспечению доступа к патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод. Результаты данного процесса будут рассмотрены Всемирной ассамблеей здравоохранения в следующем году. Соглашение вступит в силу после его ратификации 60 странами.

Помимо этого, государства-члены поручают МПРГ начать подготовку к созданию Механизма координации финансирования мер по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и реагирования, а также Глобальной сети по снабжению и материально-техническому обеспечению (ГСМТО), призванной «расширять, упрощать и обеспечивать равный, своевременный, быстрый доступ к безопасным и приемлемым в ценовом отношении медицинским средствам противодействия пандемиям для нуждающихся в них стран в периоды чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение, включая чрезвычайные ситуации пандемического характера, а также в целях предотвращения таких чрезвычайных ситуаций, и способствовать устранению препятствий для такого доступа».

Как сообщает BBC, Соглашение было одобрено во время​ 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит сейчас в Женеве.

Ранее новую волну коронавируса зафиксировали в Азии.