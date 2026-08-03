ВОЗ поддержала сохранение запрета на кальяны в кафе и ресторанах Казахстана

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала приверженность Казахстана мерам по борьбе против табака и поддержала сохранение запрета на курение кальянов в закрытых общественных местах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили в ВОЗ, действующий запрет является важной мерой по защите населения от воздействия вторичного табачного дыма и профилактике заболеваний, связанных с употреблением табака. По оценке организации, такая политика снижает привлекательность табачной продукции среди молодежи, защищает посетителей и работников заведений общественного питания и соответствует обязательствам Казахстана в рамках Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Представитель ВОЗ в Казахстане д-р Скендер Сыла подчеркнул, что республика на протяжении многих лет демонстрирует лидерство в Европейском регионе по реализации эффективной антитабачной политики.

— Мы высоко ценим неизменную приверженность Казахстана защите здоровья своих граждан. Казахстан уже зарекомендовал себя как один из лидеров региона в реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и может служить примером для других стран, — отметил он.

По данным ВОЗ, при курении кальяна выделяются высокие концентрации угарного газа, мелкодисперсных твердых частиц и токсичных химических веществ, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний. При этом опасности подвергаются не только курильщики, но и люди, находящиеся рядом.

В организации также обратили внимание на экономические последствия употребления табака. Согласно проведенному ВОЗ анализу, ежегодное экономическое бремя неинфекционных заболеваний для Казахстана оценивается в 2,3 трлн тенге, или около 4,5% ВВП страны. При этом каждый теңге, вложенный в меры по снижению потребления табака, способен принести до 45 теңге экономической отдачи в течение 15 лет и сохранить более 71 тысячи человеческих жизней.

По данным Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Министерства здравоохранения РК, употребление табака остается одним из ключевых факторов риска преждевременной смертности и развития хронических неинфекционных заболеваний в стране. Специалисты центра отмечают, что эффективная реализация мер по ограничению потребления табачной продукции позволяет снизить заболеваемость болезнями системы кровообращения, органов дыхания и онкологическими заболеваниями.

В ВОЗ заявили, что продолжат оказывать техническую поддержку Казахстану в реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и продвижении мер, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний и защиту здоровья населения.

Ранее стало известно, почему в Казахстане сохраняют запрет на кальян в кафе и ресторанах.