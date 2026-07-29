Почему в Казахстане сохраняют запрет на кальян в кафе и ресторанах

В Казахстане запрет на потребление кальяна в общественных местах остается одной из ключевых мер по защите здоровья населения. Почему ограничения сохраняются и на чем они основаны — в материале корреспондента Kazinform.

Запрет на потребление табака для кальяна и кальянных смесей закреплен пунктом 5 статьи 110 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». Ограничения распространяются на объекты общественного питания, ночные клубы, дискотеки, организации образования и здравоохранения, рабочие места, общественный транспорт и другие общественные места. За нарушение законодательства предусмотрена административная ответственность по статье 441 Кодекса об административных правонарушениях.

Как поясняют специалисты, главная цель запрета — защита населения от воздействия вторичного табачного дыма. Речь идет не только о посетителях кафе и ресторанов, но и о сотрудниках заведений, которые ежедневно проводят на рабочих местах по несколько часов.

По информации Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Министерства здравоохранения Республики Казахстан, масштабы проблемы подтверждают результаты Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), проведенного в Казахстане в 2019 году. Тогда воздействию кальянного дыма подвергались 14,7% посетителей кафе, 15,5% посетителей ресторанов и 71,5% посетителей баров и ночных клубов. Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет эти показатели были еще выше — 21,4%, 27% и 77,4% соответственно.

Специалисты отмечают, что распространенное мнение о безопасности кальяна не соответствует научным данным. По информации Всемирной организации здравоохранения, вода не очищает кальянный дым от вредных веществ. Он содержит никотин, угарный газ, тяжелые металлы, мелкодисперсные частицы и другие токсичные соединения. Дополнительные опасные вещества образуются при сгорании угля, используемого для нагревания смеси.

Это касается и безтабачных кальянных смесей. Несмотря на отсутствие табака, при нагревании образуются аэрозоли и продукты горения, которые также могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

По данным научных исследований, регулярное употребление кальяна связано с повышенным риском развития заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, заболеваний полости рта и ряда онкологических заболеваний.

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В Национальном научном центре развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой МЗ РК подчеркивают, что действующие ограничения соответствуют положениям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, участником которой является Казахстан.

Эксперты отмечают, что снижение распространенности факторов риска невозможно без последовательной государственной политики. Поэтому регулирование потребления табачной продукции рассматривается как один из важных инструментов профилактики неинфекционных заболеваний и создания безопасной среды для населения.

Действующий запрет на потребление кальяна в общественных местах призван обеспечить право граждан на пребывание в помещениях, свободных от воздействия табачного дыма, и остается важной частью государственной политики в сфере охраны общественного здоровья.

Ранее Минфин сообщил, что решение по легализации кальянных в Казахстане пока не принято.