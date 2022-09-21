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ВОЗ окажет поддержку РК в рамках реализации соглашения на 2022-2023 годы
21 Сентября 2022, 20:27

ВОЗ окажет поддержку РК в рамках реализации соглашения на 2022-2023 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният встретилась с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Стороны обсудили реализацию двухгодичного соглашения на 2022-2023 годы, деятельность которого направлена на укрепление здоровья населения Казахстана.

«Хочу отметить важность реализации двухгодичного соглашения на 2022-2023 г., которое заложило основу нашей совместной деятельности на предстоящие два года, направленной на укрепление здоровья населения Казахстана. Мы признательны ВОЗ за техническую, консультативную и методологическую помощь в решении актуальных вопросов общественного здравоохранения», - сказала Ажар Гиният в ходе встречи.

В рамках реализации соглашения в 2022-2023 гг. ВОЗ окажет РК поддержку в обеспечении всеобщего доступа к качественной помощи без риска обнищания, предоставлении эффективной защиты при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и развития здорового общества, в котором действия общественного здравоохранения и разумная государственная политика будут способствовать улучшению условий жизни на основе экономики благополучия.

Глава Минздрава РК и директор ЕРБ ВОЗ высказали свои мнения касательно председательства РК в Европейском региональном комитете ВОЗ на период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года.

В заключение встречи стороны отметили важность партнерства и сотрудничества в области здравоохранения. Ярким примером такого взаимодействия является проведение при поддержке ВОЗ 73-го комитета Европейского бюро ВОЗ в октябре 2023 года в Казахстане.

Также ожидается участие Х. Клюге в XXXV заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в Туркестане.


Фото: gov.kz


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