ВОЗ назвала новый штамм коронавируса «Омикрон», он закрывает границы и тянет рынки на дно

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сообщения о распространении нового варианта коронавируса, который ученые называют «худшим из всех, что мы видели», привели в пятницу к закрытию многих границ, отмене рейсов и падению рынков по всему миру. На экстренном заседании ВОЗ официально классифицировала новый вариант как «вызывающий опасение» и присвоила ему собственное название - «Омикрон». По сообщениям местных СМИ, вирус уже добрался до Израиля и до Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Мир закрывается

На экстренном собрании Всемирной организации здравоохранения в Женеве мутант был официально классифицирован как VOC («вариант, вызывающий опасения»), в связи с чем ему было присвоено собственное буквенное обозначение - как это уже произошло с «Альфой», «Бетой» и «Дельтой». Вариант получил греческую литеру «Омикрон».

С самого утра в пятницу страны мира одна за другой начали ужесточать ограничительные меры на границе, пытаясь не допустить завоза на свою территорию нового опасного варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке и известного как B.1.1.529.

В настоящий момент зафиксировано около 100 случаев заболевания новым вариантом коронавируса, большинство из них - в южноафриканской провинции Гаутенг, единичные случаи отмечены в нескольких других странах мира.

По информации ТАСС, Россия ограничила въезд для иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании из-за распространения нового варианта.

Помимо России, правила въезда из ряда африканских государств уже ужесточили Великобритания, Германия, Италия, Израиль, Сингапур, Франция, Чехия и Япония.

Известно, что «Омикрон» уже проник в Европу: первый случай заболевания зафиксирован в Бельгии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все европейские страны временно приостановить въезд для путешественников из региона, где был обнаружен новый вирусный вариант. «Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и скоординировано», - сказала она.

Ранее Европейская комиссия предлагала изменить ограничения на въезд в страны ЕС, уделяя больше внимания не стране или региону, из которых прибыл тот или иной конкретный пассажир, а его или ее прививочному статусу. Полностью вакцинированных путешественников предлагалось впускать на территорию всех 27 стран блока без ограничений. Впрочем, об этом говорили еще до появления мутации B.1.1.529.

В Германии сообщения о новом варианте начали поступать на следующий день после того, как было объявлено, что общее число погибших от коронавируса в стране перевалило за 100 тысяч.

Покидающая пост канцлера Ангела Меркель призвала своего преемника Олафа Шольца и членов его нового, пока не сформированного до конца правительства, «предпринять быстрые и решительные шаги» по борьбе с эпидемией. Она также призвала ужесточить действующие в Германии меры, направленные на ограничение социальных контактов, и заверила, что готова оказывать помощь новому правительству «совместно управлять переходным периодом».

Израиль предупреждают о чрезвычайной ситуации

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что его страна «находится на грани чрезвычайной ситуации», и призвал всех израильтян «подготовиться к круглосуточной работе».

Несколько недель назад в стране были проведены общенациональные учения «Омега», на которых отрабатывался сценарий борьбы эпидемией на тот случай, если новый вариант коронавируса окажется значительно более смертоносным. «Хотя многим тогда это показалось странным, излишне говорить, что это один из важнейших шагов, подготовивших нас ровно к той ситуации, в которой мы сейчас оказались», - добавил Беннет.

В субботу израильский премьер проведет экстренное заседание правительства, на котором, в частности, будет принято решение, закрывать ли международный аэропорт имени Бен Гуриона для прибывающих в страну иностранцев.

Рынки тянут на дно

Новости о новом вирусном варианте привели к тому, что цены на нефть на мировых биржах в пятницу упали более чем на 10% - это самое значительное дневное падение за последние полтора года.

Несмотря на продолжающийся энергетический кризис, инвесторы опасаются, что новый виток пандемии может существенно ограничить перемещение людей, а значит - уронить спрос на топливо и в целом замедлить экономический рост.

Особенно сильно - на 10-15% - упали акции авиакомпаний и предприятий туристической отрасли. Но представители ВОЗ призывают все страны не паниковать и не спешить с введением новых ограничений.

В Японии о новом вирусном варианте было объявлено в день, когда в Токио развесили рождественскую иллюминацию.

Во Франции было объявлено, что в связи с резким ростом числа инфицированных, получить третью дозу коронавирусной вакцины теперь может любой взрослый житель страны, а не только те, кто входит в одну из групп риска. Министр здравоохранения Оливье Веран официально сообщил о сокращении срока, который должен пройти между вторым и третьим уколом - с полугода до пяти месяцев.