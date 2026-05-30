ВОЗ изучает применение новых вакцин против редкого штамма Эболы

Раннее выявление случаев заболевания Эболой и активное участие местных сообществ в противоэпидемических мерах имеют решающее значение для спасения жизней, в то время как эффективность новых методов лечения и вакцин пока анализируется. Об этом в пятницу, 29 мая, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Kazinform со ссылкой на ООН.

Спустя две недели после выявления новой вспышки Эболы в Демократической Республике Конго ВОЗ сообщает о 906 предполагаемых инфицированных, включая 223 случаев смерти, которые могут быть связаны с вирусом. По состоянию на 28 мая в стране было зарегистрировано 125 подтвержденных случаев заболевания, включая 17 летальных исходов, в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву. Одновременно продолжается анализ предполагаемых случаев.

В Уганде подтверждено семь случаев заражения, включая один летальный исход. Три случая были завезены из Конго, остальные связаны с контактами инфицированных. При этом ВОЗ подчеркивает, что признаков распространения инфекции внутри сообществ в Уганде пока не выявлено.

Агентства ООН оказывают поддержку ДРК и соседней Уганде в борьбе с распространением редкого штамма вируса Бундибуджио, который передается при тесном контакте с инфицированным человеком. ВОЗ рекомендует людям, которые могли подвергнуться заражению в пострадавших районах, воздержаться от поездок, однако на данном этапе не считает необходимым вводить ограничения на международные поездки или торговлю с ДР Конго и Угандой.

Раннее выявление спасает жизни

По словам специалиста ВОЗ по вопросам вирусных геморрагических лихорадок Анаис Леган, люди заражаются, пытаясь помочь близким с симптомами заболевания, поэтому семьям приходится объяснять, что нельзя прикасаться к заболевшим родственникам.

Выступая сегодня на брифинге в Женеве, Леган подчеркнула важность профилактики и своевременного обращения за медицинской помощью. По данным предыдущих вспышек, смертность от этого штамма вируса составляет от 30 до 50 процентов.

— Пять из десяти заболевших могут умереть. Это очень высокий показатель, — отметила она.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что шансы на выздоровление можно повысить за счет правильного интенсивного лечения и ранней диагностики. По ее словам, необходимо помогать людям распознавать симптомы на ранних стадиях, чтобы они могли своевременно получить необходимую помощь. Леган привела в пример недавний случай в Конго, когда пациент полностью выздоровел и был выписан из больницы.

В ВОЗ также напоминают, что остановить распространение Эболы можно только при активном участии местных сообществ.

Вакцины и лечение пока проходят оценку

ВОЗ собрала экспертов для изучения возможных методов лечения и вакцин против вируса.

Для клинических испытаний в качестве потенциальных средств лечения отобраны три препарата: моноклональные антитела MBP-134 и мафтивимаб, а также противовирусный препарат ремдесивир.

В качестве профилактической меры для людей, контактировавших с инфицированными, планируется изучить применение противовирусного препарата обелдесивир.

Кроме того, для дальнейшей оценки определены две потенциальные вакцины. ВОЗ работает с правительствами ДРК и Уганды над изучением эффективности этих медицинских средств, одновременно наращивая возможности лечения в пострадавших районах.

Конфликт осложняет борьбу со вспышкой

По словам представительницы ВОЗ, вспышка развивается в крайне сложных условиях. Только в провинции Итури, которая стала эпицентром распространения вируса, гуманитарная помощь необходима 1,2 миллиона человек.

Вооруженный конфликт и дефицит продовольствия серьезно осложняют работу медицинских служб.

— Проблема на местах заключается не столько в нехватке ресурсов, сколько в отсутствии доступа, — подчеркнула Леган.

Она отметила, что аэропорт города Буниа, административного центра провинции Итури, закрыт. Хотя власти ДРК разрешили гуманитарные рейсы, сохраняются серьезные операционные трудности. В частности, одной из проблем остается нехватка топлива.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ограничения на въезд способны лишь ненадолго замедлить распространение инфекции, и не решают проблему распространения вируса Эбола. Он подчеркнул, что организация не рекомендует закрывать границы из-за Эболы.

В ВОЗ считают, что наиболее действенным способом борьбы с вирусом Эбола остается быстрое введение санитарных мер, усиление медицинского контроля и оперативная помощь в очагах заражения.