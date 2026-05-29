Закрытие границ не спасет от Эболы — глава ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает закрытие границ неэффективной мерой для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Демократической Республике Конго, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ограничения на въезд способны лишь ненадолго замедлить распространение инфекции, и не решают проблему распространения вируса Эбола. Он подчеркнул, что организация не рекомендует закрывать границы из-за Эболы.

По словам Гебрейесуса, подобные меры могут дать лишь кратковременный эффект и выиграть несколько дней, но не способны эффективно остановить распространение заболевания.

В ВОЗ считают, что наиболее действенным способом борьбы с вирусом Эбола остается быстрое введение санитарных мер, усиление медицинского контроля и оперативная помощь в очагах заражения.

Заявление главы ВОЗ прозвучало на фоне решений ряда африканских стран ужесточить контроль на границах. 27 мая власти Уганды объявили о временном закрытии границы с ДР Конго для снижения риска распространения Эболы. Границу закрыла и Руанда, а Замбия ввела усиленный медицинский контроль на пунктах пропуска.

