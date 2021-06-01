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    07:52, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса греческими буквами

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    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вводит новые обозначения вариантов коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 будут называть по буквам греческого алфавита, чтобы избежать стигматизации стран, где они были впервые открыты.

    Так, британский вариант будет называться «альфа», южноафриканский - «бетта», а бразильский - «гамма».

    Как отметила в своем Twitter эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, новые легко произносимые обозначения не заменят существующие научные названия, но призваны помочь в публичном обсуждении вариантов коронавируса.




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