ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса греческими буквами

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вводит новые обозначения вариантов коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 будут называть по буквам греческого алфавита, чтобы избежать стигматизации стран, где они были впервые открыты.

Так, британский вариант будет называться «альфа», южноафриканский - «бетта», а бразильский - «гамма».

Как отметила в своем Twitter эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, новые легко произносимые обозначения не заменят существующие научные названия, но призваны помочь в публичном обсуждении вариантов коронавируса.







