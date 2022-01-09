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Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в Казахстане -  Берик Уали

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2022, 20:26
Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в Казахстане -  Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная миссия коллективных миротворческих сил ОДКБ заключается в охране стратегически значимых объектов. Так как наши стратегические объекты находятся под охраной войск ОДКБ, наши Вооруженные силы, в том числе Национальная гвардия, другие силы были вовлечены в уничтожение террористов в Алматы и в ряде других регионах. То есть, наши стратегические объекты охраняли военнослужащие ОДКБ, а наши военнослужащие были вовлечены в уничтожение террористов. Это стало для нас большой помощью», - сказал Пресс-секретарь Президента РК.

По словам Берика Уали, после стабилизации ситуации и завершения миссии войск ОДКБ, они сразу же будут выведены из нашей страны и отправлены в свои страны.

«Как вы знаете, ОДКБ – это не только Россия, в этом году председательствует Армения, членами являются Беларусь, Таджикистан. Они не будут долго задерживаться в стране. Возможно, даже в течение недели они покинут страну. К тому же, в нашей стране ситуация постепенно стабилизируется, везде соблюдается конституционный закон. Пользуясь случаем, хочу сказать о том, что завтра внеочередная сессия ОДКБ пройдет в онлайн-режиме по предложению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, где Президент, думаю, подробно доложит о ситуации в стране. Информацию можно будет прочитать на официальном сайте Акорды. В целом эта организация создана для оказания помощи в подобных ситуациях. Почему бы не воспользоваться помощью в такой ситуации в стране? Это никак не навредит нашей Независимости, это необходимо донести до населения», - отметил Берик Уали.

Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп, а также рассказал, кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК.

Напомним, 8 января т.г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Предложение Глава государства озвучил в ходе телефонного разговора с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.


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