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    16:45, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Войдет ли село Бесагаш в состав Алматы, ответил аким района

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Медеуского района Алматы Асет Масабаев ответил, планируется ли расширение границы мегаполиса и перейдет ли село Бесагаш с территории области в город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе отчетной встречи с населением, жители области у акима района спросили, когда решится вопрос о переходе поселка Бесагаш на территорию Алматы и планируется ли это в будущем. По их словам, этот вопрос поднимается уже в течение 20 лет.

    «Село Бесагаш расположено в Алматинской области в Талгарском районе. В последний раз территория Алматы была расширена в 2014 году, после этого вопрос о расширении территории Алматы не поднимался и на повестке дня пока не стоит», - ответил Асет Масабаев.


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