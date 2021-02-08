Войдет ли село Бесагаш в состав Алматы, ответил аким района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Медеуского района Алматы Асет Масабаев ответил, планируется ли расширение границы мегаполиса и перейдет ли село Бесагаш с территории области в город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи с населением, жители области у акима района спросили, когда решится вопрос о переходе поселка Бесагаш на территорию Алматы и планируется ли это в будущем. По их словам, этот вопрос поднимается уже в течение 20 лет.

«Село Бесагаш расположено в Алматинской области в Талгарском районе. В последний раз территория Алматы была расширена в 2014 году, после этого вопрос о расширении территории Алматы не поднимался и на повестке дня пока не стоит», - ответил Асет Масабаев.