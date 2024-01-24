Вовремя подготовиться к паводку поручил чиновникам аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов поручил принять все меры, чтобы во время паводка не повторились ситуации, сложившиеся несколько лет назад в селах Донецкое и Рузаевка, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году в регионе возможно развитие паводка. Данные метеорологов свидетельствуют о высоком уровне снега, влагозапасов, промерзания почвы. Накопление осадков продолжится еще в феврале и марте.

- Регион входит в зону повышенного риска. Осенью выпало много осадков, запас влаги в метровом слое почвы местами достигает 164 мм, что на 76% выше нормы.

Глубина промерзания почвы местами 138 см – тоже не в нашу пользу. Накопление осадков продолжается, на большей территории фиксируется значительное превышение среднемноголетних значений – практически в три раза. Накопление снега началось хоть и позже, но запас воды в снежном покрове местами в 4 раза больше прошлогодних значений. Акимы, проникнитесь этими цифрами. Учитывая все эти факторы, следует ожидать риски подтопления в Акжарском, Аккайынском, Есильском, Тимирязевском, Тайыншинском, районах М. Жумабаева и Шал акына. Необходимо сделать правильные выводы из ситуации, сложившейся в 2016-м и 2017- м года в селах Донецкое и Рузаевка и не допустить подобного ни в коем случае. Всю технику и людей, запас топлива нужно готовить уже сейчас. Ситуация может меняться мгновенно. Нужно быть готовым ко всем сюрпризам погоды, - сказал Г. Нурмухамбетов.

Глава региона напомнил, что большое значение имеет взаимодействие с соседними областями, важно следить за наполняемостью водохранилищ, сбросом воды, своевременным оповещением об этом.

- Необходимо уделить внимание состоянию береговой линии. Вовремя принятые меры позволяют избежать негативных последствий паводка. Ответственным госорганам поручаю провести комплексное обследование, изучить ситуацию. Курирующему заместителю акима области внести предложения, изучить опыт других регионов, - сказал аким области.

В 2016-м году в селе Донецкое Тайыншинского района талыми водами, пришедшими с полей, подтопило 55 дворов. Людей эвакуировали из домов, погиб скот. Тогда старожилы отмечали, что подобного паводка не видели 30 лет.

В следующем году регион накрыл еще более мощный паводок. Жители Кызылжарского района вспоминали, что последний раз подобное наблюдали 50 лет назад. Но наиболее пострадало село Рузаевка района им. Г.Мусрепова, где водная стихия разрушила дома.