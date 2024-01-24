Риск развития паводка отмечают в СКО

В Северо-Казахстанской области создается благоприятная обстановка для развития паводка нынешней весной. Об этом заявила на заседании акимата директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

К.Мергалимова сообщила, что предпосылки этому есть.

- Осенние осадки привели к формированию больших запасов влаги в почве. Что, в свою очередь, снижает фильтрацию талой воды весной. Согласно сезонному прогнозу погоды на зимний период, количество осадков ожидается больше нормы. Это приведет к высокому снежному покрову с большим запасом воды в снеге к началу паводкового периода. Промерзание почвы по области достигло 123 см. Относительно плоский рельеф и большое количество макропонижений в регионе способствуют формированию талого стока. Вызывает опасение разрушение береговой линии на реке Есиль и ее притоках из-за речной эрозии. С прохождением большого объема воды в период половодья процесс разрушения берегов усилится. По предварительной оценке, область входит в число паводкоопасных регионов, - проинформировала К.Мергалимова.

Сотрудники североказахстанского «Казгидромета» провели маршрутное обследование полей. Средний фактический запас влаги в метровом слое почвы составил 52-164 мм, что около и выше нормы в среднем на 76%. По водосбору реки Есиль запас воды в почве – 113-164 мм при норме 69-133 мм.

По данным на 10 января, по области выпало 52-155 мм осадков, что на большей части территории превышает среднемноголетние значения в 1,5-2, местами в 3 раза. Из-за высокой циклонической активности накопление осадков продолжится. В феврале количество осадков ожидается около нормы, местами больше нормы, при этом норма составляет 11-21 мм. В марте синоптики ожидают количество осадков выше нормы.

Глубина промерзания почвы достигла 123 см.

Высота снега и запас воды в снежном покрове на большей части Северо-Казахстанской области превышают средние многолетние и прошлогодние значения. Меньше среднемноголетних значений - в Акжарском районе.

- Высота снежного покрова варьирует от 2 до 43 см, что превышает норму в среднем на 7 см, значения прошлого года в среднем на 5 см. Часто по области наблюдается ледяная корка толщиной до 30 мм. Основной показатель, вызывающий опасение - это запас воды в снежном покрове. На большей части области он составляет 47-120 мм, что превышает норму на 33-83%, местами - в 2 раза. И в 1,5-3 раза, местами более чем в 6 раз, по сравнению с прошлым годом, - сказала К.Мергалимова.

Она добавила, что предварительный прогноз на период половодья РГП «Казгидромет» предоставит до 5 февраля, основной прогноз - до 5 марта. Гидрологический прогноз с марта будет составляться еженедельно.

В случае резких изменений гидрометеоусловий РГП «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз за 2-3 суток.