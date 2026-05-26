Вовлекают несовершеннолетних в преступные сети: Бектенов дал ряд жестких поручений

По словам Бектенова, особое внимание требуется уделить профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, активно противодействовать проявлениям бескультурья и вандализма.

— Недавно Глава нашего государства обратил особое внимание на эту проблему. К ее решению надо подходить с самого раннего детства. Прежде всего, это привитие культуры поведения, любви к чтению, знанию истории своей страны и мира, — подчеркнул Премьер-министр.

Он поручил МВД и МЧС совместно с акиматами организовать патрулирование мест массового пребывания детей и молодежи, особенно в период выпускных мероприятий, а также закрепить сотрудников полиции за детскими центрами и оздоровительными организациями.

Бектенов также заявил, что в каникулярный период особенно возрастает риск вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

— Необходимо обеспечить неотвратимость наказания для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в преступные сети. Без промедления реагировать на любые сигналы общественности и в соцсетях, — сказал он.

Отдельного внимания требует цифровая безопасность детей. Министерствам просвещения, внутренних дел и информации Премьер поручил усилить профилактическую работу по защите детей от интернет-мошенничества, буллинга, противоправного контента и иных деструктивных воздействий.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами поручено до 1 июня проверить водоемы, пляжи и туристические зоны, а также обеспечить их спасательным оборудованием и подготовленным персоналом.

Также поручено усилить профилактику детского травматизма на дорогах, включая рост числа происшествий с участием несовершеннолетних водителей мопедов, самокатов и велосипедов.

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов поручил до конца текущей недели обеспечить полную готовность детских центров отдыха и оздоровления к летнему сезону.