Бектенов поручил до конца недели обеспечить полную готовность детских центров отдыха

Глава правительства подчеркнул, что завершение учебного года для более чем 200 тыс. выпускников является важным периодом взросления и поступления в вузы, а для остальных школьников начинается время летнего отдыха. В этой связи он отметил необходимость создания безопасных и благоприятных условий для всех детей.

— В период проведения экзаменов и выпускных мероприятий министерствам просвещения, науки, здравоохранения, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и акиматам необходимо принять исчерпывающие меры безопасности. Также акиматам регионов, министерствам просвещения и здравоохранения необходимо до конца текущей недели обеспечить полную готовность детских центров отдыха и оздоровления. Все объекты должны соответствовать требованиям санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности, — сказал Олжас Бектенов.

Особую важность, по его словам, имеет воспитательная работа с детьми и подростками. Премьер поручил за летний период доработать все учебные программы и методические рекомендации для практического изучения в образовательном процессе новой Конституции и основ искусственного интеллекта.

Он также напомнил, что Главой государства поставлена задача формирования поколения «Адал азамат» — честных, справедливых, трудолюбивых и ответственных граждан.

— Поэтому программы всех образовательно-оздоровительных и пришкольных центров должны быть ориентированы не только на досуг детей, но и на воспитание гражданских, нравственных и культурных ценностей. Необходимо предусмотреть проведение творческих и познавательных проектов, дискуссионных площадок и акций, направленных на продвижение принципов «Закон и порядок», уважения к государству, обществу и труду, — подчеркнул Премьер-министр.

Ранее сообщалось, что 33 детских лагеря получили разрешение на работу к летнему сезону в Казахстане.