Вовлекать НПО в мониторинг за экологической ситуацией в Атырауской области поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В комплексный мониторинг за экологической ситуацией в Атырауской области следует активнее вовлекать неправительственный сектор и отраслевые НПО. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что 75% полигонов твердых бытовых отходов в регионе не соответствуют экологическим требованиям. Для решения данной проблемы, по словам Президента, нужно активнее применять механизмы государственно-частного партнерства.

Повторюсь, законодательные и регуляторные механизмы уже приняты. Дело за практической работой акимата. В комплексный мониторинг за экологической ситуацией в регионе следует активнее вовлекать неправительственный сектор и отраслевые НПО», - поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.