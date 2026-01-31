Вовлечь в сельхозоборот 5,1 млн га возвращенных земель планирует Минсельхоз РК

В Минсельхозе подвели итоги работы по возврату в государственную собственность и перераспределению земель сельскохозяйственного назначения за 2025 год.

Отмечено, что проводимая работа осуществляется в рамках поручений Главы государства и направлена на изъятие неиспользуемых и выданных с нарушениями земель, обеспечение их рационального использования, а также приоритетное предоставление пастбищ для нужд местного населения.

В целях системного контроля с сентября 2024 года действует республиканская комиссия по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения и рациональным использованием земельных ресурсов. В течение 2025 года проведено три заседания комиссии.

— Одним из приоритетных направлений стала защита прав добросовестных землепользователей. В соответствии с поручением Президента создана рабочая группа, внесены изменения в регламент работы специальных комиссий. Внедрена система оценки добросовестности землепользователей, уточнен функционал участников и установлены конкретные сроки межведомственного взаимодействия. Это позволило ускорить рассмотрение обращений и повысить эффективность защиты фермеров, — сказал Мурат Темиржанов.

В части борьбы с деградацией земель в 2025 году начата разработка законопроекта «Об охране почв», направленного на сохранение и восстановление плодородия земель. Также утвержден алгоритм взаимодействия подведомственных организаций Комитета, обеспечивающий оперативное реагирование на нарушения земельного законодательства.

Особое внимание уделяется созданию Единой цифровой платформы земельных ресурсов, которая объединит кадастровые данные, результаты полевых изысканий и материалы дистанционного зондирования Земли.

В 2025 году проведены почвенные обследования на площади 6,6 млн га, геоботанические — на 7,5 млн га, общий объем изысканий превысил 29 млн га. В январе 2026 года завершено формирование единой почвенной кластерной службы.

В целях упрощения процедур предоставления земель в августе 2025 года внесены изменения в правила проведения конкурсов на право временного землепользования. Новые требования ориентированы на наличие инвестиций, сельскохозяйственной техники, квалифицированных специалистов и развитие агропроизводства. Также утверждены предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения.

По итогам 2025 года территориальными подразделениями Комитета проведено 2053 внеплановые проверки на площади 2,4 млн га. Республиканский план по возврату 2 млн га земель выполнен с превышением — возвращено 2,1 млн га, в том числе 1,05 млн га изъято у крупных землепользователей. Работа велась в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественностью и партией «AMANAT».

По состоянию на 1 января 2026 года из земель, возвращенных с 2022 года, перераспределено 8,5 млн га. Из них 2,8 млн га передано для выпаса скота местному населению, 5,7 млн га предоставлено сельхозпроизводителям на конкурсной основе. До середины 2026 года планируется вовлечь в постоянный сельскохозяйственный оборот оставшиеся 5,1 млн га.

