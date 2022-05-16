16 Мая 2022 18:27

Востребованные в Алматы профессии назвали в центре занятости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор центра занятости Алматы Диляра Иманкулова при выборе профессии посоветовала абитуриентам обратить внимание на промышленную отрасль и IT-сектор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практика показывает, что на данный момент у нас пять востребованных отраслей на рынке труда: медицина, фармацевтика, образование, воспитание, производство. Но знаете, сейчас посоветовать абитуриенту, как правильно выбрать профессию, очень сложно, потому что, востребованность на рынке труда меняется очень быстро», - сказала она в ходе брифинга региональной службы коммуникаций.

По ее словам, пандемия показала, что на сегодня самая востребованная профессия – это IT-технология.

«У нас часто бывают вакансии по медицине и образованию. Поэтому, я бы посетовала нашим абитуриентам выбрать одну из этих профессий. Они теперь уже будут востребованы», - отметила спикер.

Диляра Иманкулова добавила, что также сейчас хорошо ценится дистанционная работа. По ее словам, каждый год в стране составляется атлас будущих профессий.

Глава центра занятости города ранее сообщила, что более 13 тыс. человек признаны безработными в Алматы с начала года.