Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты провел гастроли в Кыргызстане

Казахстанские актеры начали свое выступление с лирической постановки «Шынарым менің, шырайлым менің», которая основана на повести великого писателя Чынгыза Айтматова «Делбирим». Театральное произведение наполнено тонкой лирикой, трагизмом, философией и вечными человеческими вопросами.

Второй день гастролей продолжился показом глубокой психологической драмы «Толғақ» известного кыргызского драматурга Женишгуль Озубековой. Сюжет спектакля представляет собой эмоционально насыщенное произведение о женской судьбе, материнской любви, предательстве и страхе перед будущим, невидимой боли и выборе.

Фото: Посольство РК в КР

Актриса театра Малика Сайранбек поделилась впечатлениями о бишкекской публике.

- В первый день мы выступили с постановкой о любви «Шынарым менің, шырайлым менің». Главная особенность спектакля в его живом музыкальном сопровождении. Мы впервые находимся с гастролями в Бишкеке. Хотелось отметить легкую и доброжелательную атмосферу, в которой столичные зрители нас встретили, - сказала она.

Фото: Посольство РК в КР

Выступление казахстанских артистов было высоко оценено залом. Зрители особо подчеркнули качественную актерскую игру и режиссерскую задумку.

Ранее мы писали о выступлении в Бишкеке молодых талантов Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова со спектаклем «Кыз-Жибек» в рамках X международного студенческого театрального фестиваля «Жаны ысымдар».