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    09:14, 21 Май 2025 | GMT +5

    Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты провел гастроли в Кыргызстане

    В Бишкеке 19-20 мая на сцене Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова артисты Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты представили гостям и жителям столицы лирический и драматический спектакли, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Посольство РК в КР

    Казахстанские актеры начали свое выступление с лирической постановки «Шынарым менің, шырайлым менің», которая основана на повести великого писателя Чынгыза Айтматова «Делбирим». Театральное произведение наполнено тонкой лирикой, трагизмом, философией и вечными человеческими вопросами.

    Второй день гастролей продолжился показом глубокой психологической драмы «Толғақ» известного кыргызского драматурга Женишгуль Озубековой. Сюжет спектакля представляет собой эмоционально насыщенное произведение о женской судьбе, материнской любви, предательстве и страхе перед будущим, невидимой боли и выборе.

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    Фото: Посольство РК в КР

    Актриса театра Малика Сайранбек поделилась впечатлениями о бишкекской публике.

    - В первый день мы выступили с постановкой о любви «Шынарым менің, шырайлым менің». Главная особенность спектакля в его живом музыкальном сопровождении. Мы впервые находимся с гастролями в Бишкеке. Хотелось отметить легкую и доброжелательную атмосферу, в которой столичные зрители нас встретили, - сказала она.

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    Фото: Посольство РК в КР

    Выступление казахстанских артистов было высоко оценено залом. Зрители особо подчеркнули качественную актерскую игру и режиссерскую задумку.

    Ранее мы писали о выступлении в Бишкеке молодых талантов Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова со спектаклем «Кыз-Жибек» в рамках X международного студенческого театрального фестиваля «Жаны ысымдар».

    Теги:
    Культура ВКО Восточно-Казахстанская область Кыргызстан Театр
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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