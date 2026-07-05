Восточный Казахстан отметил Национальный день домбры праздничным концертом

В торжественном мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, поздравив жителей региона с праздником.

Фото: акимат ВКО

В своем выступлении глава региона подчеркнул, что домбра является бесценным духовным наследием казахского народа.

— Домбра — это бесценное духовное наследие, которое на протяжении веков передает сегодняшнему поколению мировоззрение нашего народа, его жизненную философию, героическую летопись и национальный дух. Ее благозвучный голос воспевает любовь к родной земле, преданность Отечеству, единство и согласие. Поэтому бережное отношение к домбре — это не только дань уважения прошлому, но и большая ответственность перед будущими поколениями, — отметил Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Аким области подчеркнул, что в регионе и впредь будет уделяться особое внимание сохранению и популяризации национального культурного наследия, воспитанию у молодежи уважения к искусству, родной земле и традиционным ценностям.

— Пусть священное звучание домбры раздается в каждом доме, укрепляя единство, благополучие и национальный дух нашего народа! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов в делах на благо процветания страны, — сказал глава региона.

Фото: акимат ВКО

Праздничную атмосферу концерта создали исполнители традиционного казахского искусства. Для зрителей прозвучали знаменитые кюи, народные песни и инструментальные композиции, отражающие богатство музыкального наследия казахского народа.