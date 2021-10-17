Восставшие из 90-х: как и где восстанавливают заброшенные дома в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Десятки заброшенных некогда домов восстанавливают в Карагандинской области. Затем в эти отремонтированные многоэтажки заселяют жителей области, которые стоят в очереди за жильем. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет о том, как и где эти дома ремонтируются и кому выдают квартиры.

Сарань, РТИ

2020 год ознаменовался для некоторых районов Карагандинской области началом восстановительных работ в заброшенных домах. На протяжении многих лет пустующие дома не только портили облик населенных пунктов, но вызывали опасение среди жителей близлежащих домов.

Не удивительно, что эти пустующие строения послужили декорацией для фильма ужасов о зомби.

Работы по восстановлению домов РТИ в Сарани начались в 2020 году.

Всего в период с 2021 по 2024 годы планируется восстановить 20 домов или 865 арендных квартир. Из них в текущем году за счет бюджета начаты работы по восстановлению 3 домов (№13,12,18) или 150 квартир.

Данные квартиры планируется сдать в 2022 году очередникам из категории социально уязвимых слоев населения.

Бухар-Жырауский район, Доскей

Работы по восстановлению пустующих домов в поселке Доскей Бухар-Жырауского района начаты в 2020 году.

За счет средств бюджета восстановлен и передан очередникам 40-квартирный жилой дом по ул. Доскей, д. 38.

В текущем году в поселке продолжаются работы по восстановлению жилых домов. Для начала ремонтных работ выделены средства из областного и местного бюджета. Так что в 2022 году еще три дома будут восстановлены. Из них два дома или 83 квартиры выделят очередникам.

Помимо коммуникаций и фасада домов, строители занимаются и внутренней отделкой.

А для маленьких новосельцев облагораживают дворы, устанавливают детские площадки.

Также разрабатывается ПСД по восстановлению жилых домов в посёлке Доскей, по ул. Мира, д. 1,2. Квартиры в данном жилом доме сдаются работникам образования, здравоохранения как служебное жилье.

Каражал, Жайрем

В 2020 году из бюджета выделены средства на восстановление 90-квартирного жилого дома в посёлке Жайрем города Каражал.

Кроме того, из бюджета выделены средства на восстановление многоэтажного дома в самом Каражале. Срок ввода в эксплуатацию конец 2021 года. Количество квартир 104.планируется передать очередникам из категории социально уязвимых групп.

Абай

Работы по восстановлению домов в городе Абай начались в 2021 году. В Абайском районе частным застройщиком восстанавливается 70-квартирный жилой дом.

Строительные работы завершатся в 2021 году. Количество квартир-60.

Квартиры в отремонтированном доме предоставляются очередникам из категории социально уязвимой группы.

Шахтинск

В Шахтинске тоже когда-то заброшенные здания получили вторую жизнь.

Так, в городе отремонтировали два дома. Один - для многодетных семей, а второй - для другой категории очередников.

Таким образом власти региона решают сразу две проблемы – улучшение облика города и обеспечение жильем очередников.