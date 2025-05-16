Восстановят ли природу нефтяные компании в Атырауской области

По словам пресс-секретаря акима Атырауской области Руслана Жумагазиева, между областным акиматом и крупными нефтегазовыми компаниями был подписан меморандум. Его цель — привлечь предприятия к возмещению ущерба, нанесённого окружающей среде, и к активному участию в озеленении региона.

— Существует правило, утверждённое приказом Министерства здравоохранения от 11 января 2022 года. Согласно пункту 50 этого документа, в случае невозможности соблюдения нормы по озеленению санитарно-защитной зоны (например, при плотной застройке объектов либо при размещении их в удалённых, пустынных или полупустынных районах), допускается озеленение свободных от застройки участков и прилегающих к населённым пунктам территорий — по согласованию с местными исполнительными органами, — пояснил Руслан Жумагазиев.

Фото: акимат Атырауской области

Согласно информации, предоставленной управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, в рамках подписанного меморандума озеленение рассчитано на период от пяти до десяти лет.

В 2023 году был также подписан отдельный меморандум между акиматом Атырауской области и АО «НК «КазМунайГаз». В соответствии с ним, в течение трёх лет на территории города Атырау планируется высадить 10 тысяч саженцев.

— Весной 2024 года участок площадью 20 гектаров в районе села Талкайран, расположенного неподалёку от Атырау, оказался затоплен. В связи с этим в рамках меморандума пять тысяч саженцев было высажено на трёх участках санитарно-защитной зоны предприятия — площадью 32,9, 17,7 и 5 гектаров соответственно. Осенью этого года планируется высадить оставшиеся пять тысяч деревьев, — сообщили в управлении.

Фото: акимат Атырауской области

С 2021 по 2024 год в рамках меморандума на территории общей площадью 318,2 гектара было высажено 303,5 тыс. саженцев.

Для примера: ТОО «Тенгизшевройл» планировало озеленить участок площадью 647 гектаров. Однако компания высадила только 11,8 тыс. деревьев на территории площадью 19,7 гектара — что составляет всего 3% от запланированного объёма.

Компания North Caspian Operating Company N.V (NCOC), которой был выделен участок площадью 308 гектаров, высадила 248 тыс. деревьев на 248 гектарах, выполнив план на 80,5%.

Фото: акимат Атырауской области

В реализации программы по озеленению также участвуют и отечественные нефтегазовые предприятия, однако показатели их работы пока остаются низкими.

— АО «Эмбамунайгаз» планировало озеленить 241,3 гектара. На сегодняшний день компания высадила 38,7 тыс. деревьев на площади 45,5 гектара, выполнив лишь 18,8% от плана. ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) при запланированной площади озеленения в 860 гектаров высадило всего 5 тысяч деревьев на 5 гектарах, что составляет всего 0,5% от намеченного объёма, — сообщили в управлении.

Тем не менее, «Эмбамунайгаз» осуществил посадку 38,7 тыс. деревьев на 45,5 гектара в селе Талкайран Кайыршахтинского сельского округа, подведомственного акимату города Атырау, а также на территории посёлка Доссор Макатского района.

Фото: акимат Атырауской области

Однако весной 2024 года эти саженцы были затоплены паводковыми водами, в результате чего их приживаемость оказалась крайне низкой.

— В связи с этим 16 октября 2024 года в меморандум на 2024–2030 годы были внесены соответствующие дополнения. Согласно обновлённым условиям, работы по озеленению будут проведены на 90 гектарах в городе Атырау, а также дополнительно на 20 гектарах в Жылыойском, Макатском, Исатайском и Кызылкогинском районах. В рамках реализации меморандума в октябре–ноябре 2024 года в посёлке Доссор было высажено 1,1 тыс. деревьев, — отметил Руслан Жумагазиев.

По данным управления, работы по озеленению будут продолжены и в текущем году. До конца 2025 года планируется высадить саженцы на 17 гектарах.

— На участке в Атырау уже высажено 4,5 тыс. деревьев на площади 5 гектаров. В Исатайском, Макатском, Кызылкогинском и Жылыойском районах ведутся подготовительные работы на выделенных 12 гектарах. Осенью в этих районах планируется посадить 9 тысяч деревьев. Кроме того, компания North Caspian Operating Company намерена высадить 60 тысяч деревьев на участке площадью 60 гектаров, а ТОО «Тенгизшевройл» — 42 тысячи деревьев на 52,7 гектара, — сообщили в управлении.

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