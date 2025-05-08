Как восстанавливают лес в Карагандинской области

В этом году решили расширить видовой состав деревьев и кустарников и посеяли семена берёзы, боярышника и шиповника. Также в планах — создание комплекса по выращиванию сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

Восстановление лесов — часть национального проекта по исполнению поручения Президента РК — посадить два миллиарда деревьев по всей стране. Особое внимание уделено лесным хозяйствам, модернизации питомников и созданию условий для ухода за зелёными насаждениями.

Фото: акимат Карагандинской области

Центром активной работы стал лесопитомник в Новодолинке. Его территория занимает 81 гектар, из которых 25 — орошаемые поля, где ежегодно выращивают около 1,3 миллиона саженцев. Основные породы — клён ясенелистный, вяз перистоветвистый и сосна, хорошо приживающиеся в области. В этом году здесь впервые посеяли семена берёзы, боярышника и шиповника.

— Наша основная задача — исполнение поручения Президента по посадке двух миллиардов деревьев. Поэтому каждый наш шаг направлен именно на это, — поясняет инженер по лесовосстановлению Эдуард Крюков. — Мы планируем осваивать новые площади и начать выращивать кустарники: акацию, черёмуху, жимолость, смородину, лох. Это будет собственный посадочный материал, уже адаптированный к нашему климату.

Инфраструктура питомника развивается: построено новое административное здание для удобства работников, ангар для техники, установлена система видеонаблюдения, освещение и 3D-ограждение, закуплены дождевальные установки барабанного типа, трактора и погрузчики. На базе создана лесосеменная станция с оборудованием для сушки шишек: из одной тонны получают до 10 килограммов семян.

Также готовится новый проект — создание лесопитомнического комплекса по выращиванию сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Такие саженцы можно пересаживать уже через год, а их приживаемость составляет 90%.

Фото: акимат Карагандинской области

Планируется, что комплекс будет производить до миллиона сеянцев в год.

Важной частью обновлённого комплекса стала новая лесная пожарная станция. Ранее в случае возгораний помощь прибывала из города, теперь время реагирования на ЧС значительно сократится.

— На обслуживании у нас четыре объекта: от лесопитомника в Новодолинке до посадок в сторону Шахтинска, Абая и Сарани, — говорит начальник станции Жасулан Сыздыков. — Теперь мы готовы к чрезвычайным ситуациям.

Продолжаются работы по восстановлению лесопосадки в районе Кирзавода- 3, 4, где в 2022 году пожар уничтожил около 70 гектаров леса.

В прошлом году здесь уже высадили более 88 тысяч деревьев на 20 гектарах, а в этом добавят ещё свыше 44 тысяч сосен. Работы продлятся до середины мая.

За молодыми саженцами наблюдают как сотрудники леспопитомника, так и лесного хозяйства.

— После посадки в прошлом году начались дожди, и лето было незасушливое. Приживаемость составила 70–80%, — рассказывает помощник лесничего Куат Имакаев. — Но нынешнее лето обещает быть жарким, поэтому скоро начнём полив саженцев и подготовку территории для восстановительных работ на следующий год.

В этом году в регионе запланирована посадка почти двух миллионов саженцев на площади 440 гектаров.

Работы уже идут в Шахтинске, Караганде и Темиртау.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области этим летом в лесах начнут устанавливать систему раннего обнаружения возгораний.