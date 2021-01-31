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    09:43, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Восстановлено электро, тепло и водоснабжение ЖК, пострадавших от ночной аварии в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восстановлено электроснабжение потребителей шести жилых многоэтажных домов на левобережье столицы, близ комплекса «Абу-Даби Плаза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению жителей нескольких жилых комплексов левобережья столицы, вместе с электричеством в домах вчера ночью пропали тепло и вода, поскольку с отключением электричества перестали работать насосы водо и теплоснабжения.

    Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу АО «Астана-РЭК», 30.01.2021г. в 20.58ч. произошло аварийное отключение ячейки 10 кВ номер 407 ПС «Левобережная». На ограничении находились 6 ЖК по улицам ул.Сыганак, ул.Туркестан, ул.Алматы. Пять бригад Есильского РЭС, СКЛи СИД в количестве 19 человек были задействованы для восстановления кабельной линии электропередачи.

    Как сообщил дежурный диспетчер «Астана РЭК»: «Авария произошла из-за повреждения кабеля 10кВ, причину сейчас выясняют в лаборатории. Ранее 16 января на данном участке уже было повреждение другого кабеля, и именно этот восстановленный кабель был задействован 31 января - в 2 часа 17 минут было подано электричество. Вышедший из строя вчера ночью кабель также будет восстановлен, идет работа».

    Для поддержки системы жизнеобеспечения, были подключены дизель-генераторные установки - для восстановления подачи тепла и воды, работы лифтов.

    Отметим, что пострадавший вчера ночью участок находится в зоне, пережившей 10 ноября 2019 года суточный блэкаут в столице, когда в результате крупного пожара были обесточены ряд административных зданий, в том числе Акорда, Мажилис Парламента, Дом министерств, Дом правительства, Верховный суд, Сенат, и девять жилых комплексов на левом берегу.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Акимат Главная Строительство
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