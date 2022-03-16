«Восстановлению не подлежит» - документальный фильм ТРК Президента в эфире казахстанских телеканалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый документальный фильм Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан «Восстановлению не подлежит» сегодня показывают казахстанские телеканалы, передает МИА «Казинформ».

«5 - 6 января 2022 года, во время массовых беспорядков и погромов, было разрушено и сожжено здание Алматинской Резиденции Президента Казахстана.

Почему Глава государства принял решения о сносе сожженной резиденции Президента Казахстана в Алматы?

Как восприняли алматинцы эту новость?

Что будет возведено на месте разрушенного исторического здания?

Смотрите новый документальный фильм Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан «Восстановлению не подлежит» сегодня:

- «Almaty TV» в 20:05;

- «Qazaq TV» в 20-20;

- «Хабар» в 20-40;

- «Евразия» в 20:40;

- «КТК» в 21:45;

- «СТВ» в 21:50;

- «Хабар 24» в 22:40», - написано в публикации Telegram-канала ТРК Президента.



