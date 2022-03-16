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    20:00, 15 Март 2022 | GMT +6

    «Восстановлению не подлежит» - документальный фильм ТРК Президента в эфире казахстанских телеканалов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый документальный фильм Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан «Восстановлению не подлежит» сегодня показывают казахстанские телеканалы, передает МИА «Казинформ».

    «5 - 6 января 2022 года, во время массовых беспорядков и погромов, было разрушено и сожжено здание Алматинской Резиденции Президента Казахстана.

    Почему Глава государства принял решения о сносе сожженной резиденции Президента Казахстана в Алматы?

    Как восприняли алматинцы эту новость?

    Что будет возведено на месте разрушенного исторического здания?

    Смотрите новый документальный фильм Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан «Восстановлению не подлежит» сегодня:

    - «Almaty TV» в 20:05;

    - «Qazaq TV» в 20-20;

    - «Хабар» в 20-40;

    - «Евразия» в 20:40;

    - «КТК» в 21:45;

    - «СТВ» в 21:50;

    - «Хабар 24» в 22:40», - написано в публикации Telegram-канала ТРК Президента.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана СМИ Алматинская трагедия Общество ЧП-2022
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