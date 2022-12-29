Восстановление параметров тепла в 4 многоквартирных и 45 частных домах ведется в Экибастузе

29 Декабря 2022, 23:51

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – С рабочей поездкой аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в Экибастузе. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС, провел заседание оперативного штаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

Асаин Байханов посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кошербаева и Беркимбаева, где в жилых домах отсутствуют необходимые параметры тепла. Как отметил аким города Экибастуза Аян Бейсекин, новую сеть планируется подключить к тепловой магистрали ТМ-7, что позволит усилить подачу тепла в многоэтажные жилые дома.

«Эти работы нужно взять на жесткий контроль. ТОО «Экибастузтеплоэнерго» необходимо усилить работу. Сегодня же пусть формируют дополнительное звено и ставят людей на работы по врезке, - поручил Асаин Байханов. – Впереди новогодние праздники, нужно успеть».

Также глава региона посетил квартиры по улице Машхур Жусупа, 55, где идут восстановительные работы. Юлия Злей, хозяйка одной из квартир, рассказала, что они остались без тепла 27 ноября, а 1 декабря в квартире лопнули батареи и все затопило. В этом доме работает подрядная организация из Астаны. В квартире переклеили обои, натянули потолки и поменяли линолеум на полу.

Работы по восстановлению квартир продолжаются. В 20-ти квартирах ремонт закончен, еще 32 – на очереди, завершить работы планируют в течение 10-12 дней.

«Делать ремонт надо качественно и быстро, чтобы потом не было жалоб от жителей», - подчеркнул Асаин Байханов.

После объезда города глава региона провел заседание оперативного штаба по текущей ситуации с отоплением.

По словам акима города Экибастуза Аяна Бейсекина, продолжается работа по наладке системы теплоснабжения, устранению повреждений и дефектов. Осталось порядка 110 повреждений, на объектах над устранением работают 86 человек.

«До сих пор не налажена балансировка системы, мы на протяжении месяца не можем выйти на четкие параметры по подаче тепла. Стабильной работы на ТЭЦ нет, - сказал Асаин Байханов. – Мы не можем позволить, чтобы на праздник люди оставались без тепла. Необходимо быстрее завершать работу по восстановлению параметров в четырех МЖД и 45 частных домах. До нормализации ситуации с теплом в городе поручаю руководителю управления ЖКХ остаться в Экибастузе».

Кроме того, глава региона отметил неэффективную информационную работу с жителями города, в очередной раз, призвав городские власти и коммунальные службы чутко реагировать на любые сигналы населения, оперативно идти на контакт, выслушивать, разъяснять и исправлять недоработки.

«В Экибастузе есть чаты в соцсетях. Я вижу ваши ответы, все заявки должны быть приняты и отработаны оперативно. Акимат должен точечно работать по жалобам», - подчеркнул Асаин Байханов.

Во время совещания аким области объявил, что к дисциплинарной ответственности за допущение аварийной ситуации на Экибастузской ТЭЦ, вопрос готовности которой находиться в компетенции областного управления энергетики и ЖКХ, привлечен его руководитель Ержан Салханов.

«Относительно других лиц соответствующие кадровые решения я приму в ближайшее время», - сказал Асаин Байханов.

Расследованием по аварии на Экибастузской ТЭЦ занимается специальная комиссия, результаты которой будут озвучены по завершению анализа.

Ранее сообщалось, что специалисты ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 27 декабря отключат внутриквартальную тепловую сеть по улице Машхура Жусупа, 34/1, чтобы подключить потребителей. 29 декабря с 9 до 17 часов будет отсутствовать теплоснабжение в многоэтажных жилых домах по ул. Момышулы, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83/13, 83а, в частных домах по ул. Наурыз, 16, 160, Момышулы, 66а, 71, 75а, 756, 79а, а также у юридических лиц по Момышулы, 83/13, 85/12.

По информации городского акимата, 27 декабря с 9:00 до 15:00 часов будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети.

Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев поделился подробностями расследования аварии в Экибастузе.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото Валерия Бугаева