Восстановление лесов и переработка отходов: Президент РК дал поручения Куантырову

Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Алибека Куантырова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев определил ключевые задачи министерства, поручив обеспечить дальнейшее восстановление лесных массивов, развитие инфраструктуры национальных парков, формирование экономики замкнутого цикла за счет переработки отходов.

Особое внимание было уделено перспективам строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте с последующим масштабированием такого опыта в других регионах.таза

Также подчеркнута важность повышения экологической культуры и дальнейшей эффективной реализации инициативы «Таза Қазақстан».

Глава государства принял министра культуры и информации Армана Кырыкбаева.