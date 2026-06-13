Восстановление 46 водозаборных скважин завершают в Жамбылской области

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом реализации проектов по развитию водохозяйственной инфраструктуры Жамбылской области, передает Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

В Меркенском районе министр ознакомился с ходом работ по восстановлению 46 водозаборных скважин, проводимых в рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений области. На сегодня восстановлены и запущены все 13 скважин в Ойталском сельском округе. В Андас-Батырском сельском округе запущены 27 скважин. До конца текущего месяца в округе планируется провести испытания оставшихся 6 скважин. Данные водозаборные скважины предназначены для подпитки каналов, обеспечивающих водой порядка 2,7 тыс. га орошаемых земель.

Далее Нуржан Нуржигитов отправился в Шуский район, где ознакомился с ходом начавшихся в текущем году работ по реконструкции Левобережного и Правобережного магистральных каналов. Общая протяженность объектов составляет более 88 км. В настоящее время на каналах ведутся земляные и очистительные работы.

Реконструкция объектов позволит улучшить подачу воды на 18,1 тыс. га орошаемых земель Шуского района. Работы проводятся в рамках первой фазы совместного с Исламским банком развития проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов». Завершить реконструкцию Правобережного и Левобережного магистральных каналов планируется до конца следующего года.

В Шуском районе министр также посетил канал К-1, где ознакомился с ходом подготовительных и земляных работ. Реконструкция данного объекта также осуществляется в рамках совместного с ИБР проекта.

В Кордайском районе Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом реконструкции канала «Благовещенский» протяженностью 18 км. Работы на объекте проходят согласно графику. Завершить проект планируется до конца текущего года.

Также министр ознакомился с работой контейнерной насосной станции на Подпитывающем канале, связывающем реку Шу с Георгиевским магистральным каналом. Объект, введенный в эксплуатацию в прошлом году, обеспечивает подачу поливной воды на 3800 га орошаемых земель села Кайнар. Его пропускная способность — 1 кубометр в секунду.

— Для обеспечения стабильного водоснабжения орошаемых площадей Жамбылской области и более эффективного использования водных ресурсов, в регионе реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Теперь необходимо обеспечить качественное и своевременное выполнение всех проводимых работ. Наше министерство держит данный вопрос на особом контроле, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось о том, что почти 400 км каналов реконструируют для улучшения орошения в Жамбылской области.