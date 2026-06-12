Почти 400 км каналов реконструируют для улучшения орошения в Жамбылской области

В Жамбылской области реализуются проекты по строительству, бетонированию и реконструкции ирригационных каналов при поддержке международных финансовых организаций. Работы позволят сократить потери воды и улучшить орошение сельхозземель, передает Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом проектов по строительству и реконструкции ирригационных каналов, реализуемых при поддержке международных финансовых организаций.

В Жамбылском районе министр ознакомился с ходом строительно-монтажных работ на канале «Исмаил» протяженностью 9,2 км. Работы, проводимые при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, начались в январе текущего года. На сегодня выполнена реконструкция участка длиной 3,2 км.

Проектом предусмотрено бетонирование канала, установка водовыпусков, перегораживающих сооружений и ливневых спусков, а также строительство гидропоста. По каналу «Исмаил» вода из реки Аса подается на орошаемые земли Жамбылского района. Пропускная способность объекта — 6 кубометров в секунду. Реконструкция канала позволит улучшить подачу воды на 1454 га земель и сократить ее потери.

Далее Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ в рамках стартовавших в текущем году проектов по бетонированию каналов «Саза», «Саза нижний», «Айтак», «Бошакай», «Бошакай-1» и «Бошакай-2». Данные работы проводятся за счет экономии средств в рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта по реконструкции ирригационных сетей. В общей сложности за счет сэкономленных средств в области реализуются проекты по бетонированию 14 каналов общей протяженностью 85,5 км.

В Байзакском районе министр ознакомился с ходом работ на системах межхозяйственных каналов «Утемис», «Сенкибай» и «Белходжа». На системе «Утемис» ведется укладка бетона на участках общей протяженностью 28 км, а также ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений. Реализация проекта позволит довести площадь орошаемых системой земель до 5131 га. В настоящее время объект обеспечивает поливной водой 1626 га посевных площадей.

На межхозяйственном канале «Сенкибай» выполнена реконструкция участка протяженностью 17,8 км. В общей сложности предусмотрена реконструкция 21,8 км. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

В рамках реконструкции системы «Белходжа» выполнено бетонирование участков общей протяженностью порядка 19,5 км и реконструкция гидротехнических сооружений. В настоящее время подрядная организация занимается устранением выявленных замечаний. Реализация проекта увеличит площадь орошаемых системой земель до 2896 га, на сегодня объект обеспечивает водой 1860 га посевных площадей.

Далее министр ознакомился с работами на Ново-Михайловском канале, являющимися частью первой фазы проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов», реализуемого при поддержке Исламского банка развития. В Байзакском районе проектом предусмотрены ремонт и реконструкция 17 каналов общей протяженностью более 64 км, завершить которые планируется до конца 2027 года. По Жамбылской области предусмотрен 71 проект с общей протяженностью каналов порядка 400 км.

— В области реализуются масштабные проекты по бетонированию и реконструкции каналов. Проводится большая работа. Привлекаются иностранные инвестиции. Параллельно аграриям необходимо активнее переходить на водосберегающие технологии. Это позволит повысить эффективность реализуемых проектов и заметно снизить потери воды при орошении. Государством для этого созданы все условия в виде субсидий, — отметил министр Нуржан Нуржигитов.

В Байзакском районе Нуржан Нуржигитов также ознакомился с ходом земляных и бетонных работ в рамках проекта по бетонированию магистральных каналов «Сембет» и «Байзак» общей протяженностью порядка 20 км. Работы проводятся за счет сэкономленных средств в рамках совместного с ЕБРР проекта по реконструкции ирригационных сетей региона.

Также министр посетил каналы МР-3 и МР-4. На сегодня выполнены работы по реконструкции участков общей протяженностью 13 км из планируемых 24 км. Завершить проект планируется до конца текущего года. Это позволит обеспечить стабильную подачу воды на 2,4 тыс.га орошаемых земель.

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