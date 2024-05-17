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    01:00, 17 Май 2024 | GMT +6

    Восстановлена дорога к поселку Индербор в Атырауской области

    Восстановлена подъездная дорога к поселку Индербор
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Восстановлена подъездная дорога протяженностью 7 километров к поселку Индербор на трассе республиканского значения «Атырау-Уральск». Пока разрешено движение только легковых автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Напомним, стометровый участок подъездной дороги к п.Индербор республиканской трассы «Атырау-Уральск» затопило пойменной водой. С 14 мая круглосуточно велись работы по восстановлению и укреплению дорожного участка.

    Восстановить участок удалось благодаря укладке мешков-тонников, перекрывшим путь воде, а также насыпным ограждениям.

    В дорожно-ремонтных работах было задействовано 7 КамАЗов, 4 погрузчика, 1 экскаватор, спецтехника, а также солдаты и личный состав ДЧС.

    16 мая в 21:00 дорога была полностью открыта для движения.

    Восстановлена подъездная дорога к поселку Индербор
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

     

    Теги:
    Дороги Атырауская область МЧС Паводки в Казахстане Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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