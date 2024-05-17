Восстановлена дорога к поселку Индербор в Атырауской области

Восстановлена подъездная дорога протяженностью 7 километров к поселку Индербор на трассе республиканского значения «Атырау-Уральск». Пока разрешено движение только легковых автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Напомним, стометровый участок подъездной дороги к п.Индербор республиканской трассы «Атырау-Уральск» затопило пойменной водой. С 14 мая круглосуточно велись работы по восстановлению и укреплению дорожного участка.

Восстановить участок удалось благодаря укладке мешков-тонников, перекрывшим путь воде, а также насыпным ограждениям.

В дорожно-ремонтных работах было задействовано 7 КамАЗов, 4 погрузчика, 1 экскаватор, спецтехника, а также солдаты и личный состав ДЧС.

16 мая в 21:00 дорога была полностью открыта для движения.