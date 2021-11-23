Восстановительные работы после урагана в Таразе ведутся ускоренными темпами

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы ликвидации последствий стихийного бедствия обсудили на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Таразе, Сарысуском, Таласском, Жуалынском, Байзакском, Шуском, Рыскуловском, Мойынкумском районах скорость ветра достигала 26 - 38 метров в секунду, - проинформировал руководитель департамента ЧС по Жамбылской области Ермек Момбаев. - В регионе остались без света 53 840 абонентов в 137 населенных пунктах. Для ликвидации последствий урагана задействовано 53 бригады, 49 единиц спецтехники ТОО «Жамбылские электрические сети».

В настоящее время на всех объектах проведены ремонтные работы, обеспечено подключение к электросети, заверил спикер.

Отмечено, что из-за повреждения электросетей пяти котельных ГКП «Таразтрансэнерго», которые обеспечивают теплом 57 многоэтажных жилых домов и 8 социальных объектов города Тараза, были подключены альтернативные источники электроэнергии (дизельный генератор). Котельная ГКП «Игилик» в городе Каратау была экстренно переведена в сеть АО «KEGOС», и в течение часа возобновилась подача электроэнергии.

В Байзакском, Жамбылском и Жуалынском районах котельные социальных объектов подключены к резервной электросети, подача тепла не прекращена. В настоящее время все котельные работают в штатном режиме.

Стихия стала причиной повреждения 6,5 км газопроводов. Все аварийные участки были восстановлены, 545 абонентов подключено к газу.

В Таразе ветром повреждены кровли 107 многоэтажных жилых домов, в Жанатасе - 2 многоэтажных дома, в селе Акколь Таласского района - 1 многоэтажный дом – всего по области 78 социальных объектов. Кроме того, в Таразе пострадали 66 частных домов, в Таласском районе - 71 дом, в Байзакском районе - 185 домов.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению пострадавших объектов. Поваленные деревья убраны с проезжей части и тротуаров. На трассах ни одна машина не застряла», - сказал Ермек Момбаев, подчеркнув, что на данный момент ситуация стабильна.

О проделанной работе доложили руководители управлений энергетики и ЖКХ, образования, акимы города Тараза и районов.

Бердибек Сапарбаев поручил акимам своими силами, с привлечением спонсоров, в кратчайшие сроки восстановить все пострадавшие объекты.

«Именно в такие трудные минуты мы должны поддерживать друг друга, показать пример единства, - отметил аким области. - Нужно провести работу над ошибками и быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Следует провести ревизию социальных объектов, объяснить жителям для чего это делается, и устранить недочеты. В школах восстановительные работы должны быть проведены за счет подрядчиков. Этот вопрос будет держать на контроле управление образования. Акимы районов должны проверить хозпостройки на предмет сохранности. Необходимо усилить работу городской службы Jardem-109 и наладить обратную связь с населением».

Глава региона также поручил оказать помощь семье погибшего во время урагана в Жамбылском районе, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Напомним, 17 ноября из-за шквального ветра до 38 метров в секунду на территории Жамбылской области более половины объектов оказались отключенными от электроснабжения, часть – от газо- и теплоснабжения, повреждены линии электропередач, газораспределительные трубы, пострадали крыши, повалены деревья, повреждены автомобили. В Таразе без света остались как жители домов на центральных улицах, так в микрорайонах и на окраинах.

Более полусотни человек получили различного рода травмы во время ураганного ветра. В Жамбылскую многопрофильную детскую больницу в Таразе поступили четыре ребенка. Подавляющее большинство обратившихся за медицинской помощью пострадали от падения окон, деревьев, ворот, получили травмы головы, конечностей из-за шквального ветра.

В связи со сложными погодными условиями в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области был организован штаб по ликвидации стихийных бедствий.