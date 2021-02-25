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    12:00, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Восстановить штат спецподразделения по защите женщин и детей от насилия поручил Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос насилия в отношении женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Острейшей социальной проблемой является бытовое насилие в отношении женщин. Ежегодно в нашей стране регистрируется более 2,5 тысяч преступлений против женщин, в том числе с летальными исходами. Насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи», - отметил Глав государства в ходе пятого заседания Нацсовета общественного доверия.

    По словам Президента РК, решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями государственных органов и НПО.

    «При этом ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям Министерства внутренних дел по защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом. Однако в свое время их штатная численность была сокращена почти наполовину. Причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Эту проблему на площадке совета поднимала социолог Гульмира Илеуова. Я поручаю Министерству внутренних дел по возможности восстановить штат спецподразделения по защите женщин и детей от насилия», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    «Рахим Ошакбаев передал мне письмо-обращение видных юристов и общественных деятелей с просьбой законодательно ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие. Эту интересную инициативу следует широко обсудить, и, возможно, мы примем соответствующие меры в законодательном порядке», - добавил Президент.


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