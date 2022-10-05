Восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана поручил Глава государства

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - До конца года Правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана. Такое поручение дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Очевидно, что большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами. В настоящее время прямых рейсов из областного центра нет даже в Астану. До конца года Правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана. Также следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта», - сказал Глава государства на встрече с общественностью Павлодарской области.