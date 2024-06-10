Восстановить оригинальный покров на могиле Ходжи Ахмеда Яссауи невозможно - МКИ РК

Восстановить оригинальный покров на могиле Ходжи Ахмеда Яссауи не представляется возможным. Об этом заявили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Покров, изготовленный, вероятно, в 1450-1550 годах, сегодня хранится в фонде национального историко-культурного музея-заповедника «Азирет Султан» в городе Туркестане. Оригинальный покров реставрации не подлежит, учитывая степень его сохранности. Это связано с тем, что его необходимо хранить в консервированном состоянии в условиях строгого специального температурно-влажностного режима, в среде, защищенной от солнца и других вредных факторов, - говорится в ответе ведомства на запрос корреспондента агентства.

По данным министерства, такое решение принято на основании рекомендаций и позиций отечественных и зарубежных ученых (Э.Гюль – Узбекистан, Р.Гасан – Турция, Н.Крупа – Украина).

- Работы по его восстановлению, скорее всего, нанесут непоправимый ущерб покрову. В дальнейшем ученые и специалисты разработают эскиз покрова, который будет использован, если будет возможность разработать новый покров, - пояснили в ведомстве.

Отметим, что восстановить покров на могиле Ходжи Ахмеда Яссауи поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального курултая.

Ранее сообщалось, что мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи исследует международная группа ученых. По их мнениям, большой купол мавзолея находится в плачевном состоянии.