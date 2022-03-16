Воссоздание трех областей: Какие проблемы могут быть решены в этих регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предложение Президента о воссоздании трех областей соответствует планам по усилению экономической ответственности в регионах. Таким мнением поделился ведущий эксперт Института экономических исследований Азамат Саменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Президентской программе политических реформ, озвученной Главой государства, было отмечено об окончательном уходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Было озвучено, что принцип «Сильные регионы – сильная страна» актуален всегда. В этой связи предложения Главы государства о воссоздании трех областей Абайской, Улытауской и Жетысуйской соответствуют текущим планам по усилению политической и экономической ответственности в регионах», - считает спикер.

По мнению эксперта, появление новых регионов приведет к изменениям в административно-территориальном делении государства. Теперь регионов в стране будет 20.

«Областной статус окажет благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие административных центров новых областей, приток инвестиций и более эффективное решение местных проблем за счет более рационального территориально-административного деления. В настоящее время в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях проживает 4,8 млн человек (50% в Алматинской области). При этом Карагандинская область является самой большой в стране по территории. Новое деление областей позволит по-новому решать имеющиеся в них проблемы. Во-первых, обновление текущих основных фондов в индустриальном регионе страны уже в рамках Улытауской и Карагандинской областей. Например, город Жезказган является моногородом, который получит безусловный импульс в статусе областного центра Улытауской области. Во-вторых, развитие города Капшагай (который могут переименовать в Кунаев) как нового областного центра Алматинской области позволит, скорее всего, снизить демографическую нагрузку с мегаполиса страны г. Алматы (расстояние между городами 79 км, а до Талдыкоргана 267 км). При этом город Талдыкорган станет административным центром Жетысуйской области, а местные органы власти смогут сконцентрироваться на решение местных проблем», - отметил спикер.

В-третьих, по его словам, придание статуса областного центра городу Семею вновь созданной Абайской области будет соответствовать исторической справедливости и текущему положению дел в регионе.

«Так, численность населения г. Семей (327 тыс чел.) практически не уступает областному центру ВКО г. Усть-Каменогорску (333 тыс чел.). В Абайской области будет проживать около 661 тыс человек, в Восточно-Казахстанской – более 700 тыс чел. В-четвертых, новое территориальное деление позволит по-новому взглянуть на проблемы инфраструктурной обеспеченности регионов, в том числе и в отдаленных сельских территориях на основе внедряемой в стране Системе региональных стандартов», - добавил Азамат Саменов.

По словам ведущего эксперта Института экономических исследований, предложение Главы государства о внесении на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения, назначении акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах приведет к ряду изменений в политической системе страны.

«Во-первых, внедряется элемент состязательности. При этом Президент дал понять, что речь может идти о косвенных выборах, которые будут осуществляться, по сути, при выборе акима области или города республиканского значения из двух предлагаемых кандидатур. До этого фактически должность акима назначалась от центра с молчаливого согласия представителей региональной элиты в отсутствии каких-либо альтернатив», - считает эксперт. Во-вторых, по словам эксперта, повышается политическая роль маслихатов на местах и их ответственность перед населением. В-третьих, упразднение норм, где Глава государства мог снимать с должности районных и сельских акимов, повысит роль местных органов власти и ответственность первых руководителей непосредственно перед местными жителями, а также «разгрузит» полномочия суперпрезидентской власти», - отметил Азамат Саменов.