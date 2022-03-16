Воссоздание трех областей: Какие проблемы могут быть решены в этих регионах
«В Президентской программе политических реформ, озвученной Главой государства, было отмечено об окончательном уходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Было озвучено, что принцип «Сильные регионы – сильная страна» актуален всегда. В этой связи предложения Главы государства о воссоздании трех областей Абайской, Улытауской и Жетысуйской соответствуют текущим планам по усилению политической и экономической ответственности в регионах», - считает спикер.
По мнению эксперта, появление новых регионов приведет к изменениям в административно-территориальном делении государства. Теперь регионов в стране будет 20.
«Областной статус окажет благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие административных центров новых областей, приток инвестиций и более эффективное решение местных проблем за счет более рационального территориально-административного деления. В настоящее время в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях проживает 4,8 млн человек (50% в Алматинской области). При этом Карагандинская область является самой большой в стране по территории. Новое деление областей позволит по-новому решать имеющиеся в них проблемы. Во-первых, обновление текущих основных фондов в индустриальном регионе страны уже в рамках Улытауской и Карагандинской областей. Например, город Жезказган является моногородом, который получит безусловный импульс в статусе областного центра Улытауской области. Во-вторых, развитие города Капшагай (который могут переименовать в Кунаев) как нового областного центра Алматинской области позволит, скорее всего, снизить демографическую нагрузку с мегаполиса страны г. Алматы (расстояние между городами 79 км, а до Талдыкоргана 267 км). При этом город Талдыкорган станет административным центром Жетысуйской области, а местные органы власти смогут сконцентрироваться на решение местных проблем», - отметил спикер.
В-третьих, по его словам, придание статуса областного центра городу Семею вновь созданной Абайской области будет соответствовать исторической справедливости и текущему положению дел в регионе.
«Так, численность населения г. Семей (327 тыс чел.) практически не уступает областному центру ВКО г. Усть-Каменогорску (333 тыс чел.). В Абайской области будет проживать около 661 тыс человек, в Восточно-Казахстанской – более 700 тыс чел. В-четвертых, новое территориальное деление позволит по-новому взглянуть на проблемы инфраструктурной обеспеченности регионов, в том числе и в отдаленных сельских территориях на основе внедряемой в стране Системе региональных стандартов», - добавил Азамат Саменов.
По словам ведущего эксперта Института экономических исследований, предложение Главы государства о внесении на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения, назначении акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах приведет к ряду изменений в политической системе страны.
«Во-первых, внедряется элемент состязательности. При этом Президент дал понять, что речь может идти о косвенных выборах, которые будут осуществляться, по сути, при выборе акима области или города республиканского значения из двух предлагаемых кандидатур. До этого фактически должность акима назначалась от центра с молчаливого согласия представителей региональной элиты в отсутствии каких-либо альтернатив», - считает эксперт. Во-вторых, по словам эксперта, повышается политическая роль маслихатов на местах и их ответственность перед населением. В-третьих, упразднение норм, где Глава государства мог снимать с должности районных и сельских акимов, повысит роль местных органов власти и ответственность первых руководителей непосредственно перед местными жителями, а также «разгрузит» полномочия суперпрезидентской власти», - отметил Азамат Саменов.