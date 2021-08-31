Воссоздание МЧС, концепция МСУ и выборы прямых акимов: как реализовано Послание Президента-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Воссоздание Министерства по чрезвычайным ситуациям, цифровое подтверждение востребованных справок, проведение прямых выборов сельских акимов и реализация Концепции местного самоуправления. Ряд этих важных поручений Президента Касым-Жомарта Токаева были реализованы на сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что касается реализации Послания Президента, стоит отметить о воссоздании Министерства по чрезвычайным ситуациям. В послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что структуру Министерства внутренних дел требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства.

«Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям», - отметил Глава государства. 9 сентября Президентом был подписан Указ «Об образовании МЧС РК».

Как базовый элемент всех реформ, была отмечена цифровизация. Президент отметил, что цифровизация - это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности.

«Мы видим, с какими проблемами сталкиваются люди при назначении пенсий и пособий. Ворох бумаг, хождение по мукам. Необходимо полностью оцифровать эти процессы. «Бегать» должны «данные», а не люди. Нужно стремиться к отказу от использования бумаги в межведомственном взаимодействии и при общении с гражданами. Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, обеспечить цифровое подтверждение информации», - сказал Глава государства.

В стране была начата работа по цифровизации процессов по предоставлению удостоверений личности, дипломов и прав в электронном виде и внедрение в работу государственных органов. Реализовано 15 (+5 дополнительно) видов цифровых документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о расторжении брака, технический паспорт, результат ПЦР-тестирования на COVID-19, студенческий билет, диплом, удостоверение пенсионера, удостоверение кандаса, свидетельство о регистрации транспортного средства, социальный ID, паспорт вакцинации), которыми воспользовались около 1,2 млн пользователей более 6,5 млн раз.

Использование сервиса цифровых документов повсеместно применяется при оказании госуслуг во всех филиалах Госкорпорации «Правительство для граждан», а также на рейсах между городами Нур-Султан и Алматы, в рамках деятельности нотариусов, банком второго уровня, а также АО «НК «Казахстан темір жолы».

Подготовлен пакет законодательных поправок, которые позволят расширить границы использования цифровых документов в рамках деятельности центральных и местных исполнительных органов (в соответствии с Планом законопроектных работ, внесение в Мажилис Парламента проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности» планируется в сентябре 2021 года).

Проводятся работы по интеграции Интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-қызмет» с Государственной базой данных «Физические лица» в части получения фотоизображения для идентификации претендента на занятие административной должности (без использования цифровых и бумажных документов).

Еще одно новшество – Президент в прошлом году предложил провести прямые выборы сельских акимов.

«Опросы общественного мнения показывают, что есть заинтересованность во введении выборности акимов аулов. Нужно всесторонне обдумать этот вопрос. Нужно знать, как будет работать эта система, но и оставлять на потом решение этого вопроса нельзя. В следующем году подходит к концу срок полномочий акимов нескольких сельских округов. Думаю, можно провести прямые выборы акимов аулов», - заявил Президент РК.

Так, 25 июля во всех регионах Казахстана начались выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечении срока действующих полномочий. 25 июля акимы 730 населенных пунктов по всей стране были определены путем прямых выборов.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297. Из них 1419 - путем самовыдвижения, 878 - от шести зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины -1839, женщины - 458. Голосование будет проходить в 14 областях на 1847 избирательных участках.

«Глава государства отметил, что пришло время разработать новую Концепцию развития местного самоуправления. Парламент на ее базе примет пакет соответствующих законов. Так был разработан проект Концепции местного самоуправления. Для решения вопросов на местном уровне проектом Концепции предусмотрены меры, направленные на повышение рационального распределения расходов местного бюджета и эффективное использование объектов коммунальной собственности. Первое - инвентаризация и постановка на учет незарегистрированных объектов коммунальной собственности в упрощенном порядке. Второе - предоставление права акиму сельского округа совместно с «Кеңесу» определять виды имущества, подлежащие передаче в коммунальную собственность местного самоуправления. В третьих, для снижения расходов на проектирование социальных объектов в сельских населенных пунктах будет разработана типовая проектно-сметная документация», - отметила директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Анара Байтукенова.

В целях обеспечения равного доступа граждан к государственным услугам и социальным благам предусматриваются меры по совершенствованию административно-территориального устройства страны. Так, с учетом формирующихся трендов, актуален вопрос пересмотра статуса отдельных крупных сел и малых городов.

«В этой связи, будут разработаны новые стандарты административного деления на районном и сельском уровнях. На основе сформированных стандартов будет проведена комплексная работа по объединению и укрупнению, переподчинению населенных пунктов и изменению их статуса с учетом экономических, социальных и демографических особенностей. Все изменения, касающиеся границ и статусов населенных пунктов, будут в обязательном порядке согласовываться с местным сообществом. Качественная реализация озвученных мер позволит к 2025 году сформировать новую модель местного самоуправления, отвечающую вызовам времени и направленную на полноценную реализацию интересов наших граждан в соответствии с концепцией «Слышащего государства», - заключила Анара Байтукенова.

Как известно, в прошлом году в пилотном режиме в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и во всех областных центрах был успешно внедрён инструмент «бюджет народного участия», который предполагает расширенное участие граждан в бюджетном процессе. Так реализован 81 проект по благоустройству дворов и спортивных площадок на сумму 2,3 млрд тенге.

Учитывая положительные результаты пилотного проекта, предусматривается 10-кратное увеличение объёма финансирования проектов в рамках «Бюджета народного участия». Вместе с тем, в целях усиления контроля за процессом утверждения местных бюджетов предусматривается внедрение общественных экспертиз, включая применение онлайн-опросов по расходам на инфраструктурные и социальные инициативы.

В целях стимулирования гражданской активности предусматривается прямое участие жителей в принятии решений по наиболее важным вопросам местного значения. В частности, это вопросы изменения статуса, наименования и границ населённых пунктов, определение приоритетных задач местного сообщества. Будет сформирован сельский представительный орган – «Кеңес». Кеңесу будут переданы полномочия по утверждению и контролю за исполнением плана развития местного сообщества и бюджета, регулированию размеров налоговых ставок на сельском уровне, а также вопросам благоустройства сёл.