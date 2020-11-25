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Воспрепятствование бизнесу будет рассматриваться как тяжкое преступление – Глава государства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Ноября 2020, 12:06
Воспрепятствование бизнесу будет рассматриваться как тяжкое преступление – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости создания незаконных барьеров для бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан должен войти в группу наиболее развитых стран, где созданы благоприятные условия ведения бизнеса. Любое незаконное воспрепятствование бизнесу будет рассматриваться как тяжкое преступление», - заявил Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

По словам Президента, планируется довести объем прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов в год.

«Будет оказана всемерная поддержка МСБ, к 2025 году МСБ обеспечит работой 4 млн казахстанцев, создавая 35% валового внутреннего продукта. 50 тысяч наших граждан, в первую очередь на селе, получат микрокредиты для открытия собственного бизнеса», - отметил Глава государства.

«Реализация запланированного экономического курса позволит обеспечить к 2025 году ежегодные темпы роста на уровне более 5%», - заключил К. Токаев.


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