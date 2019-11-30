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Воспоминания о встречах с Елбасы из первых уст акмолинцев

30 Ноября 2019 15:19
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Воспоминания о встречах с Елбасы из первых уст акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - «Его характер закалила казахстанская Магнитка», – таким описанием Елбасы поделилась почетный гражданин города Кокшетау, член Ассамблеи народа Казахстана, Союза женщин Казахстана Зура Шуатаева, вспоминая о встречах с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Акмолинцы хорошо знают ветерана труда с активной жизненной позицией, ее заслуги не раз отмечены высокими наградами и благодарностями, передает МИА «Казинформ « со ссылкой на Управление внутренней политики региона.

- Нурсултан Назарбаев – Патриот. Этот дух патриотизма, которым заряжались все, во многом определял и мои поступки. Горжусь, что становилась участницей больших и важных мероприятий с участием Первого Президента государства. Я знакома с Нурсулатном Абишевичем более 50 лет, и каждый раз убеждаюсь в мощной харизме этого человека, глубине его идей и мыслей. Невозможно не восхищаться его поразительным политическим предвидением, дипломатической прозорливостью, умением определить, каким образом Казахстан может обеспечить свой успех на мировой арене, направление на главную установку: если мы будем дружны, если мы будем сильны, только тогда с нами будут считаться, – рассказывает Зура Шуатаева.

Спустя многие годы Зура Кулмурзиновна до сих пор переживает эмоции, вспоминая первую встречу с Нурсултаном Назарбаевым, когда он в 19-летнем возрасте, еще будучи простым горновым, на XI съезде Центрального комитета ленинского коммунистического союза молодёжи зажег всех делегатов своей пламенной речью, в которой была неиссякаемая энергия и целеустремленность.

После почти 30 лет успешного руководства Казахстаном трудно переоценить роль Первого Президента в истории суверенного государства: «Нурсултан Назарбаев сумел сплотить многонациональный народ. Благодаря его порой непростым решениям стране удалось не только избежать внутренних конфликтов в тяжелые времена, но и поднять экономику, улучшить социальное благополучие населения. Наш Лидер нации – это достойный пример для всех нас, прежде всего, для молодого поколения», – отмечает почетная жительница Кокшетау.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Первый Президент - Елбасы,
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