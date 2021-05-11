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    02:00, 11 Май 2021 | GMT +6

    Воспитатели детского дома избили ребенка: дело расследуют в ВКО

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    АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В городе Аягозе ведётся досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений воспитателями детского дома (ЦОССУ) несовершеннолетнему ребёнку 2006 года рождения. В рамках пресс-конференции аким района Сеилбек Искаков, районный прокурор Руслан Муратбеков и директор учреждения Шолпан Макашева предоставили официальную информацию о происшествии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    «Благодаря бдительности врача-психиатра и камерам видеонаблюдения был оперативно проведён мониторинг и видеофиксация произошедшего. По факту жестокого обращения сразу же сообщили в правоохранительные органы, прокуратуру, районный акимат, доложили в управление координации занятости и социальных программ. Записи с видеокамер переданы в правоохранительные органы. Так как я являюсь опекуном услугополучателя, мной было написано заявление по факту жестокого обращения», - сообщила директор детского дома Ш. Макашева.

    В результате проведенных первичных мероприятий сотрудниками СОГ Аягозского РОП установлены у потерпевшего ссадины на лице и шейной области. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, возбужденное статье 140 ч.2 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Согласно законодательству данные досудебного расследования не разглашаются. В настоящее время решается вопрос меры пресечения. Планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в местном акимате.

    Как отметили спикеры, в прошлом году в учреждении по инициативе прокурора области и при поддержке акима ВКО в целях обеспечения безопасности воспитанников были установлены камеры видеонаблюдения.

    Добавим, дело находится на особом контроле прокурора области. На место происшествия выехал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Общество Происшествия Правоохранительные органы
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