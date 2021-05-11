Воспитатели детского дома избили ребенка: дело расследуют в ВКО
«Благодаря бдительности врача-психиатра и камерам видеонаблюдения был оперативно проведён мониторинг и видеофиксация произошедшего. По факту жестокого обращения сразу же сообщили в правоохранительные органы, прокуратуру, районный акимат, доложили в управление координации занятости и социальных программ. Записи с видеокамер переданы в правоохранительные органы. Так как я являюсь опекуном услугополучателя, мной было написано заявление по факту жестокого обращения», - сообщила директор детского дома Ш. Макашева.
В результате проведенных первичных мероприятий сотрудниками СОГ Аягозского РОП установлены у потерпевшего ссадины на лице и шейной области. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, возбужденное статье 140 ч.2 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Согласно законодательству данные досудебного расследования не разглашаются. В настоящее время решается вопрос меры пресечения. Планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в местном акимате.
Как отметили спикеры, в прошлом году в учреждении по инициативе прокурора области и при поддержке акима ВКО в целях обеспечения безопасности воспитанников были установлены камеры видеонаблюдения.
Добавим, дело находится на особом контроле прокурора области. На место происшествия выехал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.