Воспитатель подняла руку на мальчика в детсаду, из которого едва не похитили ребенка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ГККП «Ясли–сад № 96, из которого летом едва не похитили ребенка, произошел еще один скандал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети появилось видео, где воспитатель бьет ребенка, который лежит на кровати . Автор поста также разместила фотографию мальчика и утверждает, что он часто приходил с синяками.

«Видео с побоями детей нянями и воспитательницами раньше я смотрела в страшных рассылках, но оказывается это рядом с нами. Моего родного племянника (2 года) побили, трепали и раздетого положили в кровать. А потом скрывали этот факт, сказали - сам упал. Когда дома малыша спрашивали, что с тобой, сказал: «Тетя побила», но в эти слова взрослые не верят. Думают, что малыш не хочет в сад», - написала пользовательница kathrinkaztay в Instagram.

В управлении образования подтвердили факт рукоприкладства.

«27 сентября 2019 года к руководителю ГККП «Ясли – сад № 96» обратилась Алина Галиева, мама двухлетнего мальчика Ролана Галиева, воспитанника младшей группы «Курносики» по поводу предоставления видеозаписи в связи с ссадиной на переносице ребенка. На записи обнаружено, что в 13:57 помощник воспитателя Шадских И. дважды подходит к ребенку, укрывает одеялом, дергает за ножки и ударяет Галиева Ролана по носу. Маме было предоставлено видео, где был подтвержден факт рукоприкладства помощником воспитателя Шадских И.В», - сообщили в управлении образования.

По данному факту воспитателю Нурумбетовой К. объявлен строгий выговор, помощник воспитателя Шадских И. уволена по статье 52 Трудового кодекса п. 14 «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

Отмечается, что в коллективе 30 сентября проведено профсоюзное собрание в присутствии мамы Алины Галиевой, а также 1 октября года инструктаж по охране жизни и здоровья детей.

Руководителю ГККП «Ясли – сад № 96» Карасёвой Н.В. Управлением образования города Алматы объявлено дисциплинарное взыскание.

В ГККП «Ясли – сад № 96» в настоящее время функционирует 12 групп, работают 13 воспитателей и 4 помощника воспитателя. Помощник воспитателя Шадских И. была принята на работу в апреле этого года.

Напомним, 16 июля женщина в шляпе и в темных очках пыталась похитить пятилетнего мальчика из этого детсада Алматы, но сделать ей этого не удалось благодаря бдительности другой воспитательницы, которая задержала их у выхода. Инцидент попал на видео.

Позже 25 июля полиция задержала женщину. Похитительницей оказалась воспитатель того же детсада. По словам женщины, она хотела потребовать денежный выкуп с родителей ребенка, с которыми она близко общалась до этого времени. Полиция проводит досудебное расследование по статье 125 УК РК «Похищение человека».

Ранее также стало известно о том, сколько зарабатывала воспитательница, пытавшаяся похитить ребенка.

Кроме того, позже выяснилось о другом скандал с воспитателем.