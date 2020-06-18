Воспитательница грубо обращалась с детьми в Алматы: проводится проверка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы воспитательница детского сада грубо обращалась с воспитанниками. Видео появилось в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кадрах видно, как воспитательница сада хватает за уши сидящих детей и выводит их за дверь. Под постом говорится, что инцидент произошел в детском саду №7.

В управлении образования города отметили, что для проверки была создана специальная комиссия.

«По данному факту в отношении всех действующих лиц, начиная с заведующей, будут приняты меры в соответствии с законодательством. Пока не известно принадлежит ли голос на видео заведующей детского сада №7, это покажет проверка. Но перед законом все равны, по окончанию проверки о результатах будут сообщено дополнительно», - проинформировал сотрудник управления образования Алматы Куандык Ешимет.