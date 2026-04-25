РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:53, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Воспитатель детского сада оказалась в центре скандала в Темиртау

    История о возможном насилии в детском саду Темиртау вызвала широкий общественный резонанс после публикации в социальных сетях. В ситуацию вмешалась полиция, начато уголовное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    детский сад балабақша дети балалар
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В социальных сетях появилось сообщение от родителя, который заявил о недопустимом поведении воспитателя в одном из детских садов Темиртау. По словам автора публикации, в дошкольном учреждении «Айголек» в группе «Почемучки» произошел случай, когда воспитатель поднял руку на ребенка.

    Автор обращения подчеркнул, что подобные действия являются недопустимыми и вызывают серьезную тревогу за безопасность детей в дошкольных учреждениях. 

    — Дети должны находиться в безопасности, чувствовать заботу и поддержку, а не страх, — говорится в публикации.

    В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

    — В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлен факт жестокого обращения с ребенком со стороны воспитателя одного из детских садов города Темиртау. Следует отметить, что заявлений от родителей по данному факту в полицию не поступало. В рамках разбирательства установлена 36-летняя воспитательница, которая была доставлена в отдел полиции, — сообщили в пресс-службе ДП.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.

    В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что в Павлодаре воспитательницу приговорили к 4,5 года за истязания детей. 

    Теги:
    Насилие над детьми Темиртау Насилие Дети Безопасность Досудебное расследование
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают