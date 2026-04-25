Воспитатель детского сада оказалась в центре скандала в Темиртау
История о возможном насилии в детском саду Темиртау вызвала широкий общественный резонанс после публикации в социальных сетях. В ситуацию вмешалась полиция, начато уголовное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях появилось сообщение от родителя, который заявил о недопустимом поведении воспитателя в одном из детских садов Темиртау. По словам автора публикации, в дошкольном учреждении «Айголек» в группе «Почемучки» произошел случай, когда воспитатель поднял руку на ребенка.
Автор обращения подчеркнул, что подобные действия являются недопустимыми и вызывают серьезную тревогу за безопасность детей в дошкольных учреждениях.
— Дети должны находиться в безопасности, чувствовать заботу и поддержку, а не страх, — говорится в публикации.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.
— В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлен факт жестокого обращения с ребенком со стороны воспитателя одного из детских садов города Темиртау. Следует отметить, что заявлений от родителей по данному факту в полицию не поступало. В рамках разбирательства установлена 36-летняя воспитательница, которая была доставлена в отдел полиции, — сообщили в пресс-службе ДП.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре воспитательницу приговорили к 4,5 года за истязания детей.