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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
Воспитанников детских домов учат кататься на коньках в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается акция по бесплатному обучению катанию на коньках для детей из детских домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первый урок для воспитанников специализированного комплекса для детей сирот с особыми потребностями «Жануя» прошёл в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев. 30 детей разных возрастов встали на коньки под руководством 15 опытных инструкторов. Катания прошли с перерывом на чаепитие.
По словам организаторов, целью мероприятия является привлечение подрастающего поколения к спорту и формирование здорового образа жизни.
Напомним, с 20 декабря проходит обучение воспитанников детских домов на четырех бесплатных катках города. Всего до весны 2020 года планируется научить кататься на коньках свыше 80 воспитанников детских домов.
По окончании обучающего курса детям вручат подарки.
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