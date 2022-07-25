25 Июля 2022 21:43

Воспитанников детсада в Кокшетау травят опасными химикатами - фейк

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен мужчина в маске, распыляющий некое вещество на территории одного из детских садов в Кокшетау. Пользователи пишут, что детей травят веществом, которое вызывает рвоту и диарею. А некоторые даже предполагают, что таким образом используют вакцины против COVID-19 с истекшим сроком годности. Все это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Видео прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Как сообщили в ведомстве, на видео показана плановая дезинсекционная обработка, которую проводило ТОО «Кокшетау Дезинфекция». Обработка проходила в нерабочее время – 22 июля 2022 года в 20:00, когда детей на площадке детского сада не было.

«Подобная обработка проводится периодически по плану для уничтожения насекомых, в данном случае против муравьев и ос. Обработка проведена обученным персоналом разрешенными средствами в Республике Казахстан. Уважаемые жители области, хотим вас успокоить, что данные необходимые мероприятия никак не связаны с коронавирусной инфекцией, как пишут в комментариях некоторые подписчики паблика. Просим не поддаваться дезинформации и не распространять ее», — сказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Таким образом, предположения о том, что детей намеренно травят химикатами в детских садах, – фейк.





Фото: stopfake.kz







