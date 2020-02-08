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Воспитанники Военно-технической школы сдали кровь для онкобольных детей в Алматы

8 Февраля 2020 03:17
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Воспитанники Военно-технической школы сдали кровь для онкобольных детей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Воспитанники Военно-технической школы МО РК в Алматы приняли участие в благотворительной акции «Подари надежду на жизнь» и сдали донорскую кровь для тяжелобольных детей с онкологией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В акции приняли участие более 20 воспитанников военно-технической школы. Они прошли в медицинский отбор в городском Центре крови. Каждый сдал более 400 мл крови.

«Решение стать донором я принял сразу, как только узнал про благотворительную акцию. Я искренне желаю помочь людям, которым необходима донорская кровь», - сказал воспитанник школы Азимжан Камаров.

Как отметил директор ВТШ, полковник Мирас Жильгильдин, безвозмездная с дача донорской крови давно стала традицией школы.

«За год мы сдаем более 60 литров крови в помощь тяжелобольным. Честно говоря, я горжусь, что наша школа всегда в числе первых оказывает помощь тем, кто нуждается», - сказал Мирас Жильгильдин.


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Ключевые слова: Алматы, Армия, волонтёрство,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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