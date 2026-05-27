Воспитанник школы-интерната из Шымкента получил приглашения от 74 университетов мира

Одиннадцатиклассник из Шымкента Дастан Рахыманберди установил образовательный рекорд и получил приглашения от 74 университетов из 12 стран мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ученик 11 класса специализированной школы-интерната № 2 с обучением на трех языках набрал 1480 баллов на международном цифровом стандартизованном тесте SAT, который используется для поступления в бакалавриат зарубежных высших учебных заведений, и получил 7,0 балла по программе IELTS.

— На сегодняшний день шымкентский выпускник получил официальные приглашения от 74 высших учебных заведений из 12 стран мира, — отметили в городском управлении образования.

С пятого класса Дастан занимается научной и исследовательской деятельностью. Школьник стал победителем республиканской олимпиады по астрофизике, занял третье место на международном конкурсе «Ғылым әлемін ашамыз» и получил второе место на первой в Казахстане олимпиаде по финансовой грамотности.

Юноша добился высоких результатов в IT-сфере. Дастан Рахыманберди признан призером более 15 международных и республиканских хакатонов, включая соревнование, которое организовало американское космическое агентство NASA.

Наряду с учебой выпускник активно участвует в общественной жизни. За последние годы школьник принял участие более чем в 40 крупных волонтерских проектах и социальных акциях.

