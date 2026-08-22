Восьмилетний казахстанец стал чемпионом шахматного турнира в Ашхабаде

В Ашхабаде (Туркменистан) завершился международный детский турнир по рапиду и блицу Kids EXPO Chess Cup 2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsports.kz .

Соревнования проходили 19–20 августа в рамках международной выставки-ярмарки «Kids EXPO: всё для детей».

Участники соревновались в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет среди мальчиков и девочек.

Лучший результат среди казахстанцев показал Закария Амиров. В категории до восьми лет он стал победителем турнира по рапиду, набрав шесть очков из семи возможных. В блице Закария завоевал бронзовую медаль.

Ещё две медали в копилку Казахстана принесла Акниет Кумисбай, выступавшая среди девочек до 10 лет. Она заняла третье место и в рапиде, и в блице.

Напомним, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла бронзовую медаль на турнире Cairns Cup 2026.