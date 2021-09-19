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«Воскресенье без автомобиля» - на дорогах Брюсселя остались только пешеходы и велосипедисты

Автор:  
Арнур Рахимбеков
19 Сентября 2021, 21:30
«Воскресенье без автомобиля» - на дорогах Брюсселя остались только пешеходы и велосипедисты

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В это воскресенье улицы Брюсселя и многих бельгийских городов стали свободными от автомобилей. Таким образом в Бельгии пытаются привлечь внимание к защите экологии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как и в предыдущие годы, в столице с 9:30 утра до 7:00 вечера запрещено движение транспортных средств. Тем не менее, в этот день проезд на общественном транспорте Брюсселя – трамваи, автобусы становится для всех бесплатным.

При этом местные власти организовали для жителей множество общественных мероприятий – различные ярмарки, фестивали, мастерские.

Действительно на улицах Брюсселя можно было увидеть множество велосипедистов, наслаждающихся прекрасным солнечным днем.

«Более здоровый воздух, больше тишины и покоя, более безопасное движение. «День без машины» полезен для слуха, легких и сердца», - говорят организаторы акции.

Кроме того, они считают, что это идеальная возможность протестировать различные альтернативы автомобилю - велосипеды, электронные самокаты, и попробовать возможности общественного транспорта.

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