Восемнадцать казахстанцев выздоровели от КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 18 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID – 19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 5,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 9,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 290 808 человека от COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что 12 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.



