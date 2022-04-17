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    08:21, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Восемнадцать казахстанцев выздоровели от КВИ за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 18 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID – 19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 5,

    в городе Алматы - 0,

    в городе Шымкент - 0,

    в Акмолинской области - 2,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 1,

    в Атырауской области - 0,

    в ВКО - 0,

    в Жамбылской области - 0,

    в ЗКО - 0,

    в Карагандинской области - 9,

    в Костанайской области - 0,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области - 1,

    в Павлодарской области - 0,

    в СКО - 0,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране выздоровело 1 290 808 человека от COVID-19.

    Ранее сообщалось о том, что 12 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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