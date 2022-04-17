08:21, 17 Апрель 2022 | GMT +6
Восемнадцать казахстанцев выздоровели от КВИ за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 18 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID – 19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 5,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 1,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 9,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 290 808 человека от COVID-19.
Ранее сообщалось о том, что 12 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.